Le jeu de tir en boucle dans le temps Deathloop a de nouvelles séquences de jeu qui mettent maintenant en évidence des armes

Nous sommes à quelques mois de la sortie prévue de Deathloop, le jeu de tir en boucle dans le temps qui voit les joueurs éliminer une série de cibles avant que la boucle ne se réinitialise. C’est un concept intéressant et qui a attiré beaucoup d’attention depuis que le principe a été taquiné pour la première fois.

Avant la sortie de mai, Arkane Studios en a fait la promotion avec des bandes-annonces de gameplay. Un nouveau vient de sortir qui décompose plus d’armes que les joueurs utiliseront comme assassin nommé Colt. Puisque Deathloop est principalement un jeu de tir à la première personne, vous pourriez être investi dans la dernière bande-annonce ci-dessus pour voir quels gadgets sympas seront disponibles.

La première arme sur le pont est la machette mortelle. Le joueur l’utilise rapidement sur ses adversaires de près. Il y a un risque supplémentaire étant donné que vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et tirer des balles à distance.

La machette garantit des rencontres rapprochées et un mauvais coup pourrait réinitialiser la boucle dans laquelle vous êtes coincé. En regardant la bande-annonce, elle inflige une tonne de dégâts et c’est parfait si vous recherchez des bonbons de carnage.

La prochaine étape est une arme connue sous le nom de PT-6 Spiker. Cela ressemble à une très bonne arme de milieu de gamme à utiliser. Une seule balle bien positionnée suffit pour éliminer les menaces que vous rencontrez Deathloop. Vous devrez être assez précis pour profiter de cette conception.

Ensuite, nous avons la Rapier, une arme à longue portée qui a beaucoup de punch. Cela semble être la ressource parfaite pour les adversaires sur la carte. Si vous pouvez gérer le temps de rechargement prolongé, cela peut également être une ressource utile pour de près.

En ce qui concerne la puissance de feu la plus robuste, vous avez le Strelak 50-50. Il vous permet de tirer des cartouches par grappes et sonne comme une force avec laquelle il faut compter. Ce ne sont là que quelques-unes des armes qui seront disponibles dans Deathloop quand il sort officiellement plus tard en mai.

Il est encore un peu tôt, mais Deathloop ressemble à un jeu de tir assez amusant. Le fait qu’il dispose d’une grande diversité d’armes et de gadgets devrait plaire aux fans en plus de la conception de boucle unique. Il semble y avoir une arme pour chaque type de situation que Colt rencontrera sur la mystérieuse île de Blackreef.

Vous pouvez trouver beaucoup de tireurs sur le marché, mais Deathloopressemble à l’un des titres les plus rafraîchissants de 2021.