Le jeu de table Skyrim est encore une autre façon de jouer au RPG de Bethesda

Abonnez-vous à Push Square sur

Non content de publier Skyrim sur un format de jeu vidéo fondamentalement moderne, Bethesda veut également dominer votre table de salle à manger. The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game est un RPG de table à part entière qui fait entrer la région enneigée de Tamriel dans le domaine des jeux de société.

Le jeu est créé par Modiphius Entertainment en collaboration avec Bethesda Game Studios. Comme vous pouvez vous y attendre, cela ressemble à une expérience incroyablement vaste et profonde pour un à quatre joueurs, visant à imiter le RPG avec des cartes et des miniatures représentant le monde et ses habitants. Dans la bande-annonce, vous pouvez voir à quel point cela est approfondi, avec des centaines de cartes agissant comme des armes, des armures, des ennemis, des événements, des missions, etc.

Bien qu’il ne soit pas encore disponible à l’achat direct, vous pouvez soutenir le projet sur Gamefound, où vous trouverez plus de détails sur le contenu et la structure du jeu, ainsi que des objectifs et des récompenses étendus. Il semble que le jeu de société sera expédié aux bailleurs de fonds en août 2022, il reste donc encore du chemin à parcourir.

Que pensez-vous de l’adaptation sur table de Skyrim ? Envie de revisiter le pays des Nordiques sous forme de jeu de société ? Lancez les dés dans la section commentaires ci-dessous.