Le jeu de société Terraforming Mars est maintenant à 40% de réduction pour le Black Friday

Explorateurs martiens en herbe, attendez. À l’heure actuelle, Terraforming Mars, acclamé par la critique et carrément addictif, est disponible sur Amazon pour seulement 41,99 €!

Pour un jeu complexe, magnifiquement conçu et pourtant hors du commun, satisfaisant à jouer, à un peu moins de 70 € Terraforming Mars d’habitude vient avec une grande étiquette de prix pour correspondre. Donc, avec une réduction massive de 40%, cette offre vous fera économiser 27 € sur le prix de base du jeu – agissez vite cependant, car cette offre du Black Friday peut ne pas durer longtemps.

La meilleure offre Terraforming Mars du jour Terraformation de Mars: 69,95 € 41,99 € sur Amazon C’est intelligent, stimulant et magnifiquement conçu et vous pouvez maintenant obtenir le jeu de base Terraforming Mars avec une énorme réduction de 40%, ce qui vous permet d’économiser 27 € sur le prix habituel.

Voir l’offre

Bien qu’en réalité, nous ne pourrions jamais vraiment voir le ciel bleu sur la planète rouge, Terraforming Mars est le moyen idéal pour vous immerger dans les possibilités du 24e siècle fictif.

Deux à quatre joueurs jouent en coopération en tant que méga-société, dans le but de transformer Mars en un monde vert, habitable (et surtout rentable). Tout en collectant et en dépensant des ressources, en priorisant les projets et en construisant des infrastructures dans le paysage martien, les joueurs doivent également surmonter l’environnement difficile de la planète pour réussir.

Offres d’extension Terraforming Mars

Pour ceux qui ont déjà établi de solides racines martiennes avec le jeu de base, il y a également de grandes économies sur les nombreuses extensions créatives du jeu. L’extension Venus Next ouvre l’atmosphère nocive de la planète inhospitalière pour de nouveaux bâtiments et l’exploitation des ressources, tandis que Terraforming Mars: Colonies permet aux joueurs de parcourir le reste du système solaire à la recherche de riches sources minérales et d’autres lieux habitables.

Terraforming Mars: Vénus Next: 29,95 € 23,05 € sur Amazon A lire : Des scientifiques découvrent la `` glycine '' dans l'atmosphère de Vénus - 45S Vénus est un monde mortel, mais plein de potentiel. Votre entreprise peut-elle réussir à construire d’immenses villes volantes et à introduire la vie dans un environnement inhospitalier? Venus Next ajoute un plateau de jeu secondaire ainsi que de nouvelles tuiles, jetons et cartes Vénus au deck.

Voir l’offre

Terraformation de Mars: les colonies: 29,95 € 25,39 € sur Amazon La recherche de ressources s’est étendue à tous les coins du système solaire. Aidez votre société à coloniser les nuages ​​de Jupiter et à échanger avec des lunes lointaines dans cette extension. Colonies ajoute des tuiles Colonie et inclut de nouvelles cartes et corporations.

Voir l’offre