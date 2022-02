Le jeu de rôle  »Donjons & Dragons » aura sa propre série télévisée

Une action en direct basée sur le jeu de rôle sur table » Donjons & Dragons » C’est sur le point de commencer. Les fans du jeu bourré de sacs à dés et de figurines mythologiques pourront voir une série télévisée adaptée aux personnages, comme le réalisateur des séries »Red Notice » et »Skyscraper », Rawson Marshall Thurber, sera en charge de l’écriture et de la production d’un pilote pour la série. La série sera en développement avec le film pour le même jeu »Donjons & Dragons », qui mettra en vedette Chris PineMichelle Rodriguez Oui Hugh Grant.

Apparemment, le développement de la nouvelle série serait considéré comme générant une sorte d’interconnectivité avec le film, créant une franchise audiovisuelle entière de »Donjons & Dragons ». Toujours existant depuis de nombreuses années, le jeu de rôle a connu un regain de popularité pendant la pandémie, alors que des joueurs du monde entier se sont réunis numériquement pour s’échapper vers les « Royaumes Oubliés », ne serait-ce que pour quelques heures. .

Auparavant, des tentatives ont été faites pour créer un film « D&D » en direct, mais elles ont fini par être des échecs critiques et commerciaux, alors maintenant on s’attend à créer une histoire intéressante avec une section artistique, digne des productions cinématographiques actuelles.

La série »Donjons & Dragons » en production a également Derek Kolstad, l’auteur de la franchise » John Wick », qui a partagé sa vision de la série en mars 2021, où il a exprimé son désir de garder l’histoire intime et de représenter une petite partie de ce qui rend « D&D » si amusant pour tant de joueurs au lieu d’essayer simplement d’entasser autant de références absurdes que possible.

Le tournage du premier film de la franchise « Donjons & Dragons » s’est récemment terminé et l’univers télévisuel devrait compléter les films. Le film encore sans titre eOne a été produit et financé conjointement avec primordial. La mise en œuvre de Rawson Marshall Thurber en tant que réalisateur signifie que le projet est plus proche d’être sur nos téléviseurs.