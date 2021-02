Le jeu de puzzle en coopération que nous étions ici est maintenant disponible gratuitement sur PS4

Voici Sony, qui vient de lancer gratuitement un nouveau jeu sur PlayStation 4. We Were Here est une série très appréciée de jeux de réflexion coopératifs en ligne. Il existe sur PC depuis quelques années maintenant, avec le premier jeu sorti en 2017. Eh bien, aujourd’hui, cette entrée initiale de la série est disponible gratuitement sur le PlayStation Store pour une durée limitée, les deux autres jeux suivront plus tard en février.

Ce qui distingue ces jeux des autres énigmes coopératives est leur dépendance à la communication – littéralement. Vous et un copain vous retrouverez à l’intérieur des murs d’un mystérieux château et serez séparés. En utilisant uniquement les talkies-walkies du jeu, vous devrez parler à votre partenaire pour résoudre divers énigmes et échapper au château. Cela semble être une excellente idée; vous et un ami devrez décrire ce que vous voyez sur vos chemins respectifs et trouver comment vous pouvez vous entraider à avancer.

Comme l’a souligné le développeur sur le blog PlayStation, vous pouvez techniquement utiliser les capacités de discussion en groupe de PS4 ou PS5 pour contourner les talkies-walkies, mais où est le plaisir? La directrice générale et co-fondatrice Lucia de Visser recommande d’utiliser le système en jeu « pour créer l’ambiance et pour un défi supplémentaire ». Avec un seul canal sur les radios, vous devrez essayer de ne pas vous parler.

Les deuxième et troisième jeux de la série, We Were Here Too et We Were Here Together, arriveront également sur PS4 le 23 février. Il y aura un coût lié à ceux-ci, et les trois jeux seront disponibles ensemble dans un lot si vous préférez.

Il convient de mentionner que, bien que We Were Here soit effectivement un cadeau, vous aurez besoin d’un abonnement PS Plus pour y jouer; c’est une coopération en ligne seulement après tout. Que pensez-vous de tout cela? Allez-vous vérifier We Were Here sur PS4 (ou PS5 avec rétrocompatibilité)? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.