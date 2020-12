Le jeu de plateforme 2D coloré Elliot est maintenant disponible sur consoles

Elliot est un jeu de plateforme 2D dynamique qui est disponible sur PC depuis juillet. Malgré ses graphismes charmants et magnifiques, le jeu a beaucoup de punch en termes de gameplay de plate-forme.

La difficulté doit être mentionnée tout de suite car, comme beaucoup d’autres plates-formes 16 bits, le défi est de surmonter de nombreux obstacles qui se dressent sur votre chemin.

Si cela semble être un bon moment mais que vous n’avez pas de PC, ne vous inquiétez pas. Elliot est désormais disponible sur consoles, y compris Xbox One, PS4 et Nintendo Commutateur.

Elliot C’est un bon moment si vous avez la patience de revenir dans les mêmes sections et de reprendre la mécanique de traversée après des échecs répétés. Vous pouvez courir, sauter et vous frayer un chemin à travers des niveaux magnifiquement détaillés et très variés.

Le monde d’Elliot demande à être exploré et si vous aimez collectionner des objets, vous pouvez le faire aussi tout au long de vos courses. Le développeur Plain and Game a ajouté une tonne de niveaux à apprécier, répartis sur 11 chapitres.

Le jeu commence assez facilement, mais au fur et à mesure que vous progressez, la difficulté augmente considérablement. Certains joueurs ne pourront même pas l’approcher. Vous devrez être sur votre jeu A tout au long des sections les plus difficiles, en gardant un œil sur les attaques ennemies, les obstacles et autres défis.

Elliot a également un speedrun que vous pouvez essayer pour battre vos propres records personnels ou rivaliser avec des amis qui cherchent également à mettre leurs compétences de traversée à l’épreuve. Si vous faites quelque chose de remarquable, vous débloquerez des succès pour encore plus de droits de vantardise.

Ce plate-forme 2D n’a pas vraiment reçu beaucoup d’attention depuis sa sortie en juillet, mais peut-être maintenant qu’il est également disponible sur consoles, il commencera à gagner du terrain auprès des passionnés de plate-forme. Cela vaut la peine de vérifier si vous recherchez un monde fantaisiste à explorer et des moments assez difficiles à surmonter.

Et si vous parvenez d’une manière ou d’une autre à la fin, vous serez en rare compagnie. Soyez juste prêt à affronter la défaite après la défaite, en provoquant peut-être des crises de colère en cours de route. Si cela ressemble à ton truc, alors Elliot est juste le jeu de plateforme à saisir à l’approche de la nouvelle année.

Même si vous ne trouvez pas beaucoup de succès, peu importe le nombre de fois que vous prenez Elliot pour un tour, l’art et la musique valent le prix d’entrée. Ils vous mettront à l’aise, quel que soit le nombre de défis à surmonter.