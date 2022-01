Le jeu de combat Warner Bros. MultiVersus montre Tom et Jerry et Harley Quinn faisant équipe

Le duo iconique du dessin animé Tom et Jerryest prêt à faire équipe avec Harley Quinn de la bande dessinée CC dans une nouvelle affiche promotionnelle. Cette combinaison rare de personnages est possible grâce au nouveau jeu de combat qui n’est pas encore sorti de Warner Bros. » MultiVersus ». L’image publiée sur le twitter officiel de Eric Basuamontre les trois personnages de cette union particulière de franchises, où Tom et Harley sont vus hors de la scène, mais le petit Jerry peut être vu au premier plan.

» Multiversus » a été annoncé en 2021 et est l’une des propositions de Warner Bros. pour le genre de combat de plateforme rendu populaire par le jeu de Nintendo »Super Smash Bros ». Le jeu met l’accent sur le jeu coopératif, y compris les matchs 2 contre 2 et la possibilité de personnaliser les mouvements des personnages pour créer des synergies entre les différentes nouvelles possibilités d’équipe. En plus de Tom et Jerry étant un personnage ensemble, le jeu a un total de treize personnages jouables des différentes franchises Warner Bros., mais il est prévu d’élargir ce casting avec de nouveaux combattants, skins, scènes et modes de jeu à l’avenir. .

« MultiVersus est un projet de rêve pour notre équipe chez Premiers jeux du joueuret nous sommes ravis de dévoiler officiellement le jeu », a déclaré le réalisateur Tony Huin. « Nous avons conçu MultiVersus à partir de zéro pour en faire un jeu social coopératif qui englobe le travail d’équipe et la stratégie. » Huynh a ensuite déclaré que MultiVersus serait construit autour de serveurs dédiés, promettant aux joueurs une expérience de jeu en ligne compétitive fluide.

Ce nouveau jeu de combat mettra également en vedette les voix acclamées des comédiens de doublage des personnages en anglais, Matthieu Lillard comme Shaggy Rogers de Scooby Doo, kevin conroy comme Batman et Tara forte, qui reprendra le personnage de Harley. Il a également été confirmé que le jeu sera doublé en latin espagnol par les voix bien connues des personnages.

»MultiVersus » n’a pas encore reçu de date de sortie précise, mais sa sortie est prévue en 2022. Le jeu sera disponible en tant que jeu totalement gratuit pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S et pour PC.