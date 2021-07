Le jeu de combat Kung-Fu Sifu entre en 2022 sur PS5, PS4

C’est de loin l’un des jeux indépendants les plus attendus sur PlayStation 5 et PS4, mais vous attendrez un peu plus longtemps pour danser avec Sifu, nous en avons peur. Le bagarreur, initialement prévu pour 2021, vise désormais une fenêtre de sortie au début de 2022 : « La crise du COVID et les blocages qui ont suivi ont été un énorme défi pour tout le monde, et bien que nous ayons eu la chance de ne pas faire face aux importantes pertes de revenus que de nombreuses entreprises ont traversé, la situation a créé de vrais défis pour nous », a expliqué Felix Garczynski, responsable de la communauté, sur le blog PS.

Ne vous inquiétez pas, cependant, il y a un nouveau gameplay à apprécier, qui se concentre sur le niveau de boîte de nuit du bagarreur contemporain et la mécanique vieillissante. « En commençant dans une boîte de nuit, notre personnage principal se retrouvera bientôt dans un club de combat underground et devra s’imposer par le combat pour atteindre sa cible », a poursuivi Garczynski. « L’évolution progressive et subtile de votre environnement au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans les cachettes de vos ennemis est un thème fort tout au long du jeu. »

Le jeu est structuré un peu comme un roguelike, où vous vieillirez à chaque fois que vous mourrez. Ceci est conçu pour mettre en valeur l’expérience que vous acquérez en cours de route, mais comme dans la vraie vie, vous ne pouvez vieillir que si longtemps – atteignez un certain âge et vous devrez éventuellement recommencer. Tout cela a l’air très cool – jetez un œil à la nouvelle bande-annonce ci-dessus.