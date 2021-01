Le jeu de cartes pour enfants «inapproprié» de JoJo Siwa a été retiré des magasins à la suite d’une réaction violente

Le jeu de cartes JoJo’s Juice a maintenant été retiré des magasins.

JoJo Siwa s’est excusée pour un jeu de cartes commercialisé auprès de ses jeunes fans avec des questions « inappropriées ».

Le jeu, appelé JoJo’s Juice, était destiné aux enfants de six ans et plus, et comportait des questions sur des flashcards aux couleurs vives. Les joueurs doivent ensuite écrire les réponses aux questions sur les arcs effaçables à sec.

Certaines questions étaient innocentes comme « Qui connaît le mieux JoJo? » et « Action ou vérité? ». Cependant, d’autres questions ont été posées sur les baisers, les rencontres, les twerk et la nudité. Par exemple, «Avez-vous déjà volé dans un magasin?», «Avez-vous déjà rencontré quelqu’un nu ou quelqu’un vous a-t-il fait marcher?», «Avec qui aimeriez-vous sortir le plus dans cette pièce?» et « Êtes-vous déjà allé dehors sans sous-vêtements (un maillot de bain ne compte pas)? ».

Le jeu de cartes pour enfants «inapproprié» de JoJo Siwa a été retiré des magasins suite à des réactions négatives. Photo: @itsjojosiwa via Instagram, Heather Watson via Facebook

Le jeu était disponible à l’achat sur Walmart et Amazon pour environ 20 € et il a suscité des critiques négatives de la part de parents inquiets.

Une utilisatrice de médias sociaux nommée Heather Watson a recueilli des millions de vues sur une vidéo TikTok exposant le contenu de JoJo’s Juice. Sur Facebook, elle a écrit: « Si votre ENFANT a ce jeu JOJO..Je pense qu’il appartient à la poubelle. Je suis juste 😳😳 quoi dans le réel … regarde ces questions, ose etc. Ce monde est MALADE! »

Cependant, Heather n’est pas le seul parent à avoir sonné l’alarme sur le jeu. Des critiques datant de 2018 sur Walmart et Amazon montrent que les acheteurs obtiennent un score négatif pour le jeu après l’avoir jugé inapproprié pour sa tranche d’âge cible. Une critique Walmart une étoile du jeu datant de décembre 2018 disait: « Jeu très inapproprié pour les enfants; évalué pour trois ans et plus, mais pose des questions sur le fait que vous êtes nu et tout le reste. Je ne recommanderais ce jeu à aucun enfant de tout âge !! »

Si votre ENFANT a ce jeu JOJO … je pense qu’il appartient à la poubelle. Je suis juste 😳😳 quoi dans le réel … regarde ces questions, ose etc. Ce monde est MALADE! Publié par Heather Watson le vendredi 1 janvier 2021

JoJo s’est maintenant excusée d’avoir présenté le jeu sur Instagram, affirmant qu’elle ne savait pas qu’il contenait un tel contenu « inapproprié ». Elle a déclaré: « Maintenant, lorsque les entreprises créent ces jeux, elles ne gèrent pas tous les aspects par moi, donc je n’avais aucune idée des types de questions qui se trouvaient sur ces cartes à jouer. Maintenant, quand j’ai vu cela pour la première fois, j’étais vraiment très contrariée. à quel point ces questions étaient grossières et je l’ai donc immédiatement portée à l’attention de Nickelodeon, et depuis lors, ils ont travaillé pour arrêter la création de ce jeu et [also get it] tiré de toutes les étagères où qu’il soit vendu. »

Elle a poursuivi: « J’espère que vous savez tous que je n’aurais jamais approuvé ou accepté d’être associé à ce jeu si j’avais vu ces cartes avant qu’elles ne commencent à le vendre. Je vous aime tous beaucoup, merci de l’avoir apporté à mon attention afin que je puisse y mettre un terme et le réparer immédiatement. »

Lundi (4 janvier), Nickelodeon et le fabricant de jus de JoJo, Spin Master, ont annoncé que le jeu serait retiré dans une déclaration à Insider.

La déclaration disait: « Nous respectons et apprécions la relation que JoJo Siwa entretient avec ses fans et prenons très au sérieux les préoccupations soulevées concernant le jeu ‘JoJo’s Juice’. Ce jeu n’est plus fabriqué et nous avons demandé aux détaillants de retirer tout produit restant de leurs étagères. »

