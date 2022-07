Le jeu de cartes d’horreur psychologique Inscryption arrive sur PS4 et PS5 – détails et bande-annonce exclusifs

Iscryption, une aventure de cartes noires du développeur indépendant Daniel Mullins Game (Pony Island et The Hex), arrive sur les consoles PS4 et PS5. Cependant, la date de sortie des nouvelles versions du jeu n’a pas encore été annoncée.

Inscryption combine la construction de deck roguelike, des énigmes de style salle de quête et l’horreur psychologique. Les joueurs doivent jouer aux cartes en cachant Leshy dans une hutte isolée.

Sur Playstation consoles, le jeu recevra plusieurs fonctionnalités exclusives. Par exemple, le son d’une carte Stoat parlante peut être entendu depuis les haut-parleurs du contrôleur. Le rétroéclairage de la manette changera également de couleur pour correspondre à l’intérieur de la cabane.

De plus, le projet acquerra la prise en charge du retour haptique propriétaire du contrôleur DualSense de la console PS5.

Inscryption est actuellement disponible sur PC. Au 12 janvier de cette année, le jeu s’était vendu à plus d’un million d’exemplaires.

Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, le cryptage est une odyssée de cartes d’encre noire qui est en partie un jeu d’intimidation, en quelque sorte un puzzle d’évasion de pièce et en partie une horreur psychologique.

En ce qui concerne les genres de jeux vidéo, c’est un mélange puissant. Ce qui a commencé comme un constructeur de deck démoniaque devient bientôt très différent, mais je vous laisse découvrir ses secrets les plus sombres.

Le jeu vous trouve initialement pris au piège à la merci d’un triste étranger connu uniquement sous le nom de Lash, qui ne voit rien d’autre qu’une paire d’yeux brillants vous fixant du coin le plus sombre de sa cabine.

En apprenant et en vous adaptant au livre de principes changeant de Leshie, vous élargirez votre deck de créatures des bois avec le dessin, les opérations et l’auto-maturation.

Les critiques de sacrifice comme les écureuils et les lapins jouent des créatures plus importantes et dangereuses comme le puissant Grizzly ou la rareté légendaire comme Montes God. Entre les jeux, vous pouvez vous promener dans le salon, résoudre lentement une série d’énigmes qui vous donnent du pouvoir sur la table à cartes et révèlent de profonds secrets.