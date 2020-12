Le jeu d’aventure Olija devrait sortir le 28 janvier

Une nouvelle bande-annonce est maintenant disponible pour Olija, un jeu de plateforme d’aventure sur les naufragés essayant désespérément de rentrer chez eux. La bande-annonce montre spécifiquement certaines des épreuves et des tribulations auxquelles un homme nommé Faraday doit faire face avec un harpon légendaire.

En plus des séquences de gameplay, une date de sortie a heureusement été fournie. Le 28 janvier, les joueurs pourront faire l’expérience des tentatives courageuses d’un homme pour naviguer dans le pays mystérieux et perfide de Terraphage.

Il contient beaucoup d’intrigues et, selon les séquences de la bande-annonce, a beaucoup de variété qui devrait être amusante pour les joueurs à explorer et à en apprendre davantage.

Faraday doit affronter l’inconnu sans aucune garantie de retrouver le chemin du retour. Les joueurs connaîtront un combat acéré avec un harpon étant la principale méthode de combat. Il a beaucoup de punch et devrait être un outil pratique lorsqu’il est confronté à de fortes difficultés.

Comme beaucoup d’autres plateformes de ce calibre, Olija a différents systèmes de traversée et des éléments de résolution d’énigmes qui gardent le gameplay frais. La combinaison garde les joueurs à l’affût alors qu’ils font de leur mieux pour survivre aux attaques incessantes de différentes menaces.

Beaucoup de timing et d’habileté seront nécessaires pour repartir intact. Le jeu associe également une musique de lofi paisible à des graphismes 2D rétro, une recette qui a beaucoup de qualités charmantes à ce sujet.

Vous pouvez simplement vous échapper à Terraphage et oublier les problèmes que vous aviez autrefois. Il y a aussi toutes sortes de personnages intéressants que vous aurez le plaisir de rencontrer. Cela inclut Olija elle-même.

Loin s’est retrouvé lié à elle d’une manière ou d’une autre et au fur et à mesure que vous progresserez dans l’histoire, vous en saurez plus sur son histoire et ses traditions.

Vous pouvez avoir une idée de comment Olija joue en consultant la bande-annonce ci-dessus. Et si vous pensez qu’il a du potentiel, la sortie n’est pas trop loin. Un monde intéressant vous attend avec des personnages fascinants avec leurs propres histoires.

Pour un jeu de plateforme avec un combat compétent, vous pourriez certainement faire bien pire. Il semble avoir un bon mélange de combats frénétiques et d’intrigues convaincantes qui devraient captiver les joueurs dès le début.

Qui sait ce que Faraday trouvera et quels défis il devra affronter en essayant de revenir dans son pays bien-aimé? Quoi qu’il en soit, une grande aventure attend les joueurs sur le Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC lorsque ce jeu sortira en janvier.