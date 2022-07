Le jeu d’action Samurai Ghost Of Tsushima atteint 9,7 millions d’exemplaires vendus

Et d’autres statistiques du jeu d’action de samouraï, qui a deux ans.

Ghost of Tsushima sortira le 17 juillet 2020 et en juillet 2022, son tirage avait atteint 9,73 millions d’exemplaires au début. Le calcul a pris en compte les ventes de la version standard et du Director’s Cut.

La dernière fois que le studio Sucker Punch a divulgué des ventes, c’était en janvier 2022 : alors, le tirage du jeu d’action de samouraï dépassait les huit millions d’exemplaires.

Les développeurs ont également annoncé leurs statistiques internes pour le deuxième anniversaire du jeu. Par exemple, dans Fantôme de Tsushimails ont pris 78 millions de captures d’écran en mode photo, caressé 75 millions de renards et fait 540 millions de duels.

Les joueurs ont pris 78 millions de photos, 75,18 millions de renards ont participé à 91,4 millions de missions légendaires, 94,76 millions d’onsens ont pris part à 998,5 millions d’affrontements et 540,8 millions de duels ont complété 6437,4 ans à cheval.

Dans un post précédent, ils ne reviendront pas non plus sur cette série.

Le 1er juillet, le studio interne PlayStation a annoncé ses plans pour l’avenir sur son site Web.

Sucker Punch a noté que leurs jeux devenaient de plus en plus complexes et étendus à chaque fois; par conséquent, toutes les ressources du studio vont aux projets d’une manière ou d’une autre.

La société a précisé qu’aucune division ne travaille actuellement sur les jeux des séries inFAMOUS et Sly Cooper – et qu’elle ne prévoit pas non plus de revenir à ces titres. Bien que Sucker Punch ait admis que ces jeux leur sont essentiels, ils n’excluent pas qu’un jour leur tour vienne aussi.

Les développeurs prévoient de prendre en charge deux serveurs inFAMOUS sur PS3, qui sont nécessaires pour le contenu généré par les utilisateurs.