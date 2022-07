Le jeu d’action comique Lollipop Chainsaw recevra un remake à part entière

Le jeu d’action comique Lollipop Chainsaw, créé par le concepteur de jeux japonais Goichi Suda, recevra un remake à part entière pour les plateformes modernes en 2023. IGN a publié la confirmation.

La sortie du projet sera gérée par la société Dragami Games, dirigée par le producteur du jeu original et ancien responsable de Kadokawa Games, Yoshimi Yasuda. Récemment, il a juste promis des nouvelles aux fans. Un cadre avec le personnage principal accompagne l’annonce.

Yasuda a révélé qu’une équipe de créateurs originaux et de nouveaux arrivants travaille sur le remake. Dragami Games prévoit de recréer le jeu à partir de zéro et promet une « approche plus réaliste des graphismes ».

La bande-son a dû être réenregistrée – de nombreuses pistes sous licence de la Lollipop Chainsaw originale seront remplacées par de nouvelles pistes musicales.

Rappelons que Lollipop Chainsaw est un jeu d’action dynamique à la troisième personne où les joueurs dans le rôle de la fille Juliette sont invités à survivre à une apocalypse zombie absurde, échappant aux morts-vivants avec la tête de leur petit ami.

L’un des co-auteurs du projet était le célèbre réalisateur James Gunn, et Akira Yamaoka a pris le rôle de compositeur.

Comme l’a expliqué le producteur Yasuda, Lollipop Chainsaw était très important pour lui, alors sa nouvelle équipe a acheté les droits de la franchise à Kadokawa Games et a pris en charge le remake, en obtenant le soutien de Warner Bros en cours de route, ce qui a aidé en 2012 avec l’international du jeu. éditeur.

La liste complète des plates-formes pour le remake sera révélée plus tard.

Dans un post précédent, l’ancien responsable de Kadokawa Games, qui a publié Lollipop Chainsaw au Japon, a rappelé l’action des zombies. Yoshimi Yasuda a tweeté que le jeu ferait un retour grâce à Dragami Games, qu’il a fondé après avoir quitté son emploi précédent.

Le chef a conseillé d’attendre les nouvelles mais n’a pas précisé à quoi s’attendre des fans. Peut-être que Yasuda a réussi à obtenir les droits de Lollipop Chainsaw, et les développeurs envisagent de publier une réédition ou un nouveau projet pour les plates-formes modernes.