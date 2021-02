Le jeu Crazy Driving Taxi Chaos est lancé sur consoles le 23 février

Team6 Games Studios, Lion Castle et GS2 Games ont annoncé la date de sortie de leur prochain jeu Taxi Chaos. Le jeu sera lancé sur consoles fin février et aura une version numérique et physique.

Taxi Chaos est une version moderne des jeux de taxi classiques. Les conducteurs peuvent gagner des tarifs plus élevés en récupérant et déposant avec succès les passagers au bon endroit. Les joueurs doivent parcourir rapidement la ville pour prendre une variété de passagers avant la fin du temps imparti.

Le jeu contient deux pilotes. Vinnie porte une chemise rouge vif avec des bretelles et des lunettes de soleil sur la tête. Cleo porte une paire d’écouteurs rose vif et est vue en train de mâcher du chewing-gum rose.

Les joueurs peuvent également choisir parmi différents taxis. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les joueurs débloqueront plus de véhicules. Ils comprennent une voiture de muscle, une super voiture exotique ultra-rapide ou une dérive dans un tuner japonais. Plus les joueurs réussissent dans leur travail, plus ils débloqueront de véhicules.

La ville a été inspirée par New York, qui peut inclure des endroits familiers. Les joueurs devront apprendre les raccourcis de la ville, dériver dans les virages, sauter dans la circulation ou même frapper quelques voitures pour amener les passagers à leur destination à temps.

Les passagers vont des hipsters, un journaliste, un plombier, des plombiers, des rock stars ou même des extraterrestres. Il n’y a pas d’applications de covoiturage dans le jeu, donc les joueurs n’ont pas à s’inquiéter des mauvaises notes.

Parallèlement à l’annonce de la date de sortie, une brève bande-annonce montre des images du jeu directement du jeu. Selon le gameplay, il n’y a pas de limites sur les endroits où les conducteurs peuvent voyager. Il n’y a qu’une brève scène d’un conducteur sur la route, mais ils lancent rapidement une rue escarpée sur le toit d’un immeuble puis à travers un parc rempli d’arbres.

Les joueurs devront probablement contourner divers obstacles. Conduire dans un parc signifie que les joueurs risquent de se rendre directement dans une friandise. Bien que cela puisse causer des dommages minimes à la voiture animée, cela peut retarder l’arrivée du passager à sa destination.

Se rendre sur les lieux aussi vite que possible est l’objectif principal du jeu, les joueurs doivent donc se familiariser rapidement avec les mécanismes de conduite.

Le jeu ne sera lancé que sur les consoles pour le moment. Aucune sortie PC n’a été annoncée dans la bande-annonce ou sur le site officiel.

La comparaison avec Taxi fou est presque inévitable mais n’a aucun rapport avec le jeu classique. La seule relation est que le titre est publié par Sega au Japon et en Asie.

Taxi Chaos lance sur PlayStation 4, Xbox Un, et le Nintendo Allumez le 23 février.