Le jeu Couch Co-Op Moving Out obtient bientôt une mise à jour gratuite sur PS4

Moving Out est un délicieux jeu coopératif qui est sorti sur PlayStation 4 l’année dernière. L’objectif, comme son nom l’indique, est de retirer un certain nombre d’objets de chaque maison et de les charger dans une camionnette de déménagement. Bien sûr, avec un maximum de quatre joueurs et divers dangers, le chaos s’ensuit. C’est un titre léger qui récompense le jeu coordonné, mais vous laisse aussi déconner.

Le principe du jeu est très simple, mais il est clair que le développeur SMG Studio a réfléchi à des moyens de faire bouger les choses. Quelle meilleure façon de changer le jeu qu’en l’inversant? Aujourd’hui, une mise à jour gratuite a été annoncée qui ajoutera le mode Moving In.

Comme vous vous en doutez, Moving In vous fait faire le contraire: décharger divers articles ménagers et les placer joliment dans leur nouvelle maison. Ce nouveau mode sera disponible dans 12 des étapes du jeu, vous donnant beaucoup de travail supplémentaire à faire. La mise à jour gratuite introduira également une fonction de capture automatique dans les options d’assistance si vous avez besoin d’aide pour mettre les choses au bon endroit.

Il n’y a pas de date de sortie ferme pour la mise à jour, mais le communiqué de presse assure qu’elle arrivera « bientôt ». Avez-vous joué à Moving Out? Allez-vous consulter la mise à jour Moving In? Soulevez avec vos jambes dans la section commentaires ci-dessous.