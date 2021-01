Le jeu chinois Juggernaut Tencent va acquérir "La majorité l’emporte" Dans Don’t Starve Dev Klei Entertainment

Suite à la fusion de Vicarious Visions avec Blizzard, il a maintenant été annoncé que le géant chinois du jeu vidéo Tencent – connu pour des titres comme League of Legends et Clash of Clans – va acquérir une «participation majoritaire» dans Klei Entertainment.

Si vous ne connaissez pas ce développeur basé au Canada, c’est le studio derrière des jeux comme Ne pas mourir de faim et Marque du ninja. Le fondateur de Klei Entertainment, Jaime ‘Bigfoot’ Cheng, affirme que Klei conservera « une totale autonomie de création et d’exploitation dans tous les aspects du studio, y compris les projets, les talents et plus encore ».

Dans une FAQ sur le site Web de Klei, Cheng a expliqué qu’il n’y aurait pas de changements immédiats dans le futur concernant « le personnel, les projets ou autres opérations ». Quant à la raison de cette décision, elle permettra au studio de « ne pas avoir à se soucier des finances », de faire son « meilleur travail de création » et de naviguer dans une industrie en mutation.

« Il y a des changements comptables ennuyeux auxquels nous devrons nous adapter. À part cela, je continuerai à diriger le studio comme avant, sans changement de personnel, de projets ou d’autres opérations. »

« Klei existe depuis 15 ans et nous avons apporté de nombreux changements au fil des ans afin de répondre à un monde en mutation. Mon souhait a toujours été de permettre aux gens de faire leur meilleur travail créatif, d’apprendre et de grandir, de ne pas doivent se soucier de leurs finances et pouvoir profiter de leur vie en dehors du studio. Cela n’a pas changé. «

«Ce partenariat nous aide à naviguer dans un secteur en évolution et nous aide à nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux: créer des expériences uniques que personne d’autre ne peut.

Selon un rapport de Niko Partners via GamesIndustry.biz, Tencent a investi dans 31 transactions liées à l’industrie des jeux l’année dernière – un nouveau record pour l’entreprise. Il s’agissait d’un «mélange d’acquisitions, de fusions, d’enjeux mineurs et majeurs et de rondes de financement».

Certaines de ces transactions comprenaient une participation mineure dans PlatinumGames et une participation dans l’éditeur japonais Marvelous. Avec le coup d’envoi de 2021, qui sait ce que Tencent pourrait acquérir dans les mois à venir.