Le jeu cher au monde, Star Citizen pour PC, est offert gratuitement

Il est devenu connu d’une nouvelle opportunité qui revenait à tous les joueurs d’accéder gratuitement sur PC au jeu le plus cher du monde, Citoyen des étoilesde l’atelier Jeux Cloud Imperium.

Les développeurs ont lancé un autre événement appelé Free Fly dans le cadre du festival annuel de la Fondation visant à renforcer l’esprit de la communauté Star Citizen.

Pendant l’événement Free Fly, les joueurs peuvent jouer gratuitement à la simulation spatiale Star Citizen, qui est disponible jusqu’au 15 juillet.

Pendant la période gratuite, les joueurs auront accès à six navires – Dragonfly Black, Avenger Titan, Arrow, Prospector, Mercury et Cutlass Black – chacun donnant accès à différents cheminements de carrière et styles de jeu.

L’événement Free Fly est un excellent moyen d’essayer le jeu le plus cher du monde, Star Citizen.

Il convient de noter que le jeu Star Citizen, malgré le temps de développement déjà long, est toujours au stade des tests alpha.

Dans le même temps, les développeurs de Cloud Imperium Games publient souvent des mises à jour, ajoutant de nouveaux contenus au jeu.

Il convient également de noter que le jeu Star Citizen a longtemps remporté le titre de jeu le plus cher au monde. Pour le moment, les développeurs ont déjà collecté plus de 459 millions de dollars.

De plus, la sortie du projet est encore loin, et donc le budget, évidemment, deviendra encore plus important.

Star Citizen a une campagne d’histoire distincte appelée Squadron 42, qui est un projet distinct développé par Cloud Imperium Games.

Cependant, Squadron 42, comme Star Citizen, n’a toujours pas de date de sortie. Arena Commander est le deuxième composant alpha jouable de Star Citizen.

Il s’agit d’un simulateur de combat spatial fictif qui vous permet de tester le combat de navires contre d’autres joueurs ou l’intelligence artificielle.

Selon les développeurs, Arena Commander propose un modèle de vol de navire très détaillé qui simule le vol en utilisant la masse, l’emplacement et la puissance du moteur à réaction du navire.

.