Le jeu « Call of Duty: Zombies » pourrait être en développement

Mode de jeu Des morts-vivants est devenu un favori des fans de « Call of Duty » dans les années qui ont suivi ses débuts, le mode a eu pas mal de nouvelles fonctionnalités et maintenant il ressemble à un Les zombies solos sont enfin à l’horizon.

Il existe un projet de zombies Call of Duty distinct au début du développement, qui n’est actuellement connecté à aucun titre. – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_)

Mardi, le connaisseur bien connu de « Appel du devoir », Tom Henderson, s’est adressé à Twitter pour révéler qu’un projet Zombies distinct en était aux premiers stades de développement. Selon Henderson, ce nouveau titre n’est rattaché à aucun autre projet « Call of Duty ».

Pour ceux qui peuvent être sceptiques, le récit populaire de Modern Warzone confirme l’affirmation d’Hendersoncar il a été exact à plusieurs reprises dans le passé.

Si quoi @_Tom_Henderson_ dit que c’est vrai, et nous n’avons aucune raison de croire que ce n’est pas le cas, alors Zombies pourrait ENFIN recevoir son propre jeu autonome … Jamais pensé que nous verrions le jour. Call of Duty évolue à la vitesse de la lumière juste devant nous. #Appel du devoir #Des morts-vivants – ModernWarzone (@ModernWarzone)

Il y a certainement assez de tradition pour supporter un ensemble complet de Des morts-vivants, alors que l’histoire du gameplay a continué d’évoluer au cours de la dernière décennie.

Chaque livraison de « Opérations secrètes » a été ajouté à l’histoire de zombies, avec « Call of Duty: Black Ops Cold War » se concentrant fortement sur la saga Dark Aether, Des morts-vivants Cela a commencé avec « Call of Duty World at War », le cinquième jeu de la série.