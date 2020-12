Le jeu aux Game Awards 2020

Ash Williams combattra à nouveau des hordes de morts-vivants et de démons sur nos consoles, avec le teaser d’Evil Dead: The Game.

Comme vous le savez, ce matin, la remise annuelle des Game Awards a eu lieu. Dans celui-ci, outre la distribution de récompenses pour les meilleurs jeux vidéo, nous avons eu plusieurs annonces très attendues telles que Dragon Age ou la date de Returnal. Mais il y a eu aussi du temps pour quelques surprises comme l’avancée de Mass Effect ou le premier Evil Dead: Le teaser du jeu.

Sabre Interactive et Boss Team Games sont en charge de mener à bien ce projet qui nous permettra de profiter de la mythique franchise culte sur consoles. Il semble que le Necronomicon fera à nouveau son truc, invoquant des hordes de démons avec lesquels conquérir le monde si nous ne l’empêchons pas bien sûr.

Après la vidéo, on en sait peu plus sur ce travail, mais tout indique que nous sommes face à un titre d’action avec une forte composante coopérative. Nous aurons au moins quatre personnages au choix tirés de toute la saga tels que Lord Arthur, Kelly Maxwell et bien sûr l’ignifuge Ash Williams.

Les combats se dérouleront dans les lieux mythiques de la saga, et les armes seront reconnues par les fans comme le gant, la tronçonneuse ou le balai de feu. D’un autre côté, n’importe quel joueur peut prendre le rôle du démon kandarien et posséder les différents ennemis pour tenter de tuer les protagonistes. Cela semble un peu le style Resident Evil Resistance, même si, espérons-le, il a plus de chance que ce dernier.

Evil Dead: The Game devrait apparaître à une heure indéterminée en 2021 et aura des versions pour PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series X / S, PC et Nintendo Switch.

klaatu barada nikto !!!