Le jeu Ark 2 sera une exclusivité Xbox, aura Vin Diesel comme producteur exécutif

Tendance FP15 déc.2020 13:57:21 IST

Jeu de survie Arche 2 va être une exclusivité Xbox, contrairement à son prédécesseur. Selon un rapport par Le joueur, Ark voit des joueurs être largués sur une île sans rien sur eux. Les joueurs sont ensuite mis au défi de fabriquer et de créer des objets dont ils auront besoin pour survivre. Le rapport indique que le jeu n’est pas vraiment facile, l’île étant remplie de dinosaures ainsi que d’autres joueurs, qui pourraient tous deux en tuer un dans le jeu.

Bien que les détails sur le nouveau jeu Ark ne soient pas beaucoup, un cadre Xbox a récemment révélé que le Arche 2 sera exclusif à la Xbox Series X | S. Aaron Greenberg a écrit: « Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe des Studios Wildcard pour apporter Arche 2 mettant en vedette Vin Diesel exclusivement sur les consoles Xbox Series X | S. «

Puisque Greenberg n’a pas mentionné la Xbox One, on peut supposer que le jeu ne sera disponible que sur les consoles de nouvelle génération, contrairement aux titres actuels qui sont jouables sur les deux matériels.

Nous sommes ravis de travailler avec l’équipe de Studios Wildcard pour amener ARK II avec Vin Diesel exclusivement sur les consoles Xbox Series X | S. https://t.co/aAfc9LA0kA – Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) 11 décembre 2020

Pendant ce temps, il s’avère que Rapide et furieux la star de la série Vin Diesel n’a pas seulement prêté son look, sa voix et ses mouvements Arche 2, Diesel travaille également sur le jeu.

Selon un rapport dans PCGamer, Vin Diesel a rejoint Studio Wildcard en tant que producteur exécutif du jeu et est également producteur exécutif d’une série animée Ark qui devrait sortir en 2022.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂