Le jeu ajoutera bientôt une carte du film « Army Of Darkness »

Boss Team Games et Saber Interactive ont annoncé que le premier add-on pour le jeu d’horreur multijoueur Evil Dead : The Game dans la franchise Evil Dead sortira le 13 juillet.

Il ajoutera une carte gratuite appelée « Kandarian Castle » basée sur le film « Army of Darkness ». ”

Après avoir annoncé la date de sortie de la dernière mise à jour, les développeurs ont également publié l’art conceptuel de la prochaine carte.

The Game parle du film Sam Raimi, 21 ans, et son ami Bruce Campbell, avec un petit budget et une imagination folle, ont tourné leur premier long métrage, qui est devenu plus tard un classique culte du genre horreur de tous les temps.

Le succès a été cimenté par les suites ultérieures – encore une fois avec la participation de Bruce Campbell dans le rôle de l’uber charismatique Ash Williams.

La cabane dans les bois, le vol du démon à travers les bois, la main à la tronçonneuse, Groovy – les films déversent sans arrêt des idées et des phrases cultes qui se sont fixées dans la mémoire non seulement du public mais aussi de toutes sortes d’imitateurs et de connaisseurs d’art.

Cependant, malgré un réservoir de possibilités aussi gigantesque, l’univers a toujours été mal représenté dans l’industrie du jeu.

Oui, il y a encore des références à celui-ci dans différents projets, mais les jeux sous licence à part entière étaient rarement sortis, et les bons se comptent sur les doigts d’une main.

Le précédent est déjà apparu en 2005 et est considéré comme l’un des plus intéressants de la franchise, même s’il n’est pas de la meilleure qualité.

Par conséquent, l’annonce d’Evil Dead: The Game a excité les fans autant que si quelqu’un avait lu les lignes nécessaires du Necronomicon.

Certes, ce réveil n’a pas laissé tout le monde de bonne humeur – le fait est que le nouveau jeu dans l’univers semblait être « un autre » plaisir multijoueur, d’ailleurs très similaire au clone de Dead by Daylight car le concept de gameplay est construit autour le système du « quatre contre un ». ”