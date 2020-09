Le jeu 8K avec la GeForce RTX 3090 devrait être possible

La nouvelle carte graphique GeForce RTX 3090 devrait également permettre pour la première fois des jeux 8K fluides. Mais cela nécessite bien plus qu’une simple puissance de calcul.

Depuis que Nvidia a présenté mardi la nouvelle carte graphique de la série GeForce 3000, le monde du jeu est à l’envers. Des services considérés comme complètement utopiques il y a à peine quelques semaines devraient désormais être réalisables grâce aux nouveaux GPU. L’une des annonces les plus spectaculaires était que la nouvelle GeForce RTX 3090, le modèle haut de gamme de la gamme Nvidia, devrait pouvoir afficher les jeux en résolution 8K en douceur. Jacob Ridley, éditeur de joueurs sur PC, a maintenant déterminé exactement comment un jeu 8K fluide devrait être réalisé dans un article.

La puissance de calcul pure ne suffit pas

Le RTX 3090 pose naturellement les bases de sa puissance de calcul. Avec un énorme 10 469 cœurs Cuda et une horloge boost de 1,7 GHz, la carte devrait atteindre une performance d’environ 36 téraflops. À titre de comparaison: la RTX 2080 Ti, la carte graphique de jeu la plus rapide à ce jour, dispose de 4352 cœurs Cuda et n’atteint que 13,45 téraflops.

DLSS pour une montée en gamme sans perte jusqu’à 8K

Un autre élément important pour obtenir une 8K fluide est le processus de suréchantillonnage DLSS développé par Nvidia, qui utilise des algorithmes d’auto-apprentissage pour rendre les images en mouvement dans une résolution inférieure, puis les extrapoler à la pleine résolution. Cela fonctionne si bien avec la version actuelle DLSS 2.0 que les jeux mis à l’échelle sont souvent même meilleurs en 4K que rendus nativement dans cette résolution.

Avec le RTX 3090, Nvidia souhaite également proposer DLSS 2.1. La nouvelle version devrait prendre en charge la conversion ascendante 8K dans un nouveau mode ultra-performant. Cela signifie que les jeux joués avec la carte graphique en résolution 8K sont très susceptibles d’être rendus à une résolution inférieure, puis au maximum. 7 680 × 4 320 pixels peuvent être extrapolés.

Stockage rapide et interfaces rapides

Mais il y a en fait au moins trois autres composants qui, selon les joueurs sur PC, sont nécessaires pour rendre le jeu en 8K possible. D’une part, il y a la grande mémoire vidéo du RTX 3090. Avec 24 Go de RAM GDDR6X, la carte graphique dispose non seulement de la plus grande, mais aussi de la mémoire vidéo la plus rapide. Il en a également besoin pour stocker temporairement des textures à très haute résolution et les afficher à l’écran.

Afin d’obtenir les actifs 8K du SSD vers la mémoire vidéo en premier lieu, Nvidia s’appuie sur une nouvelle interface d’entrée-sortie appelée Nvidia RTX IO. Cela vise à garantir que les actifs passent directement du SSD à la carte graphique sans passer par le processeur – une solution logicielle que les consoles PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération utiliseront également sous une forme similaire.

Et puis il y a l’interface de données de la carte graphique au moniteur. La nouvelle interface HDMI 2.1 (ou DisplayPort 2.0) est également nécessaire pour que les images en résolution 8K et les fréquences d’images de 60 images par seconde puissent même atterrir sur l’écran. Le RTX 3090 aura cette interface à bord.

Les moniteurs 8K pourraient être le véritable obstacle

En fin de compte, tout cela ne suffit pas pour les jeux 8K à moins que l’écran ne prenne également en charge la résolution. Les moniteurs ou téléviseurs 8K sont actuellement rares et se négocient à des prix de luxe réels. De plus, l’énorme résolution n’est vraiment visible qu’avec de très grandes diagonales d’écran et de petits espaces entre les sièges.