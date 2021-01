Le Jeep Wrangler 4xe maintenant disponible sur les principaux marchés européens

Présenté fin 2020, le premier Jeep Wrangler à moteur hybride rechargeable – 4xe – est désormais disponible à la commande en Europe. Bien que et pour l’instant, uniquement sur des marchés sélectionnés … dont, de plus, le Portugal ne fait pas partie.

À ce stade du lancement, avec une première édition plus enrichie, le Jeep Wrangler 4xe, synonyme d’hybride rechargeable, est désormais disponible à la commande dans ceux qui sont les principaux marchés européens – l’Allemagne, la France et l’Italie – mais aussi en Suisse.

Première version PHEV de l’histoire du Wrangler, ce modèle est proposé, sur le marché allemand, pour des prix à partir de 76 mille euros, tandis qu’en France, le véhicule tout-terrain américain est disponible avec un prix de base de 71700 euros. En Italie, le Wrangler 4xe est disponible à partir de 73 100 €, tandis qu’en Suisse, le modèle tourne autour de 79 000 €.

Toujours selon les informations déjà publiées par la marque, la période de commande de cette version First Edition restera ouverte jusqu’à mi-mars.

Sur cette version, il présente comme valeur ajoutée le fait d’emporter avec lui une nouvelle wallbox du constructeur, garantissant une charge plus efficace des batteries, en plus d’un câble modèle 3, pour une utilisation en charge dans les téléphones publics.

En plus de ces deux appareils, le Wrangler 4xe First Edition comprend également l’organisateur de chargement en option, une couverture de voiture, une extension de garantie de trois ans (en tout, cinq ans), ainsi que l’accès au programme d’assistance à la clientèle Jeep Wave.

Quant à l’extérieur, cette version est disponible dans les couleurs Noir, Gris Granit et Blanc, qui, selon le fabricant, sont «les couleurs les plus demandées par les consommateurs européens». En plus de l’une de ces couleurs, il existe des applications en gris granit, roues de 18 ″, phares 100% LED, couverture de roue de secours, système d’infodivertissement Uconnect avec écran de 8,4 ″, en plus d’un une série de systèmes de sécurité, tels que l’Adaptive Cruise Contro, Collision Alert Plus, la surveillance des angles morts avec détection du trafic arrière, une caméra arrière, une nouvelle caméra avant, des capteurs avant et arrière, mais aussi un système d’accès et commencez sans clé.

Enfin, en ce qui concerne le système de propulsion, le Wrangler 4xe opte pour un quatre cylindres turbo essence de 2,0 litres, accompagné de deux moteurs électriques et d’une batterie haute tension de 17 kWh. Le tout, pour offrir une puissance combinée de 380 ch et 637 Nm de couple, avec l’autonomie électrique pour ne pas aller cependant au-delà de 40 kilomètres.

Données à confirmer, tout de suite, ici en TURBO, à partir du moment où le Wrangler 4xe est disponible au Portugal …

