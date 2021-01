Le Jeep Grand Cherokee L dévoilé. Plus grand, plus luxueux et, pour la première fois, avec 3 rangées de sièges

O Jeep Grand Cherokee est l’un des véhicules hors route le plus célèbre au monde. Chaque fois qu’un nouveau modèle arrive, le monde de l’automobile se concentre sur Detroit, Michigan, pendant plus que quelques minutes pour regarder de plus près la nouvelle génération.

Et cette fois, pour la première fois de son histoire – la première a été lancée en 1992 – la Jeep Grand Cherokee sera disponible en deux carrosseries, avec des empattements différents.

Le Grand Cherokee L sans précédent, le plus grand des deux, arrive au deuxième trimestre de l’année. Avec un empattement de 3,09 m, il est disponible avec trois rangées de sièges, avec six ou sept sièges et n’attaque donc pas seulement la concurrence de luxe de son pays d’origine – où environ 3/4 des ventes dans le segment correspondent à des versions à trois rangées de banques – mais aussi d’Europe et d’Asie.

Où est-il produit? La cinquième génération du Grand Cherokee continuera à être produite à l’usine d’assemblage de Jefferson North, où elle a toujours été produite, mais sera également produite dans le nouveau complexe de Mack Avenue – à la fois dans la version à deux rangées des banques et dans le 4xe sans précédent, électrifié – avec les deux usines seront situées à Detroit, Michigan.

Certes Jeep, mais il y a des changements importants

Le design du nouveau Grand Cherokee est typiquement Jeep et typiquement Grand Cherokee – notant l’influence du nouveau et encore plus grand Grand Wagoneer – avec des formes et des proportions bien connues et affirmées, en particulier dans cette version L plus grande sans précédent qu’auparavant.

Le Jeep Grand Cherokee a non seulement changé de manière significative à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur: le SUV nord-américain apparaît à un niveau complètement différent de ses prédécesseurs. Comme d’habitude dans le segment, il y a des instruments animés (écran 10,3 ″), un écran central jusqu’à 10,1 ″ et un nombre étonnamment grand de boutons et commutateurs tactiles au-dessus et en dessous de l’écran central pour les fonctions individuelles.

Un peu plus bas, toujours dans la console centrale, on peut non seulement sélectionner le rapport de la transmission automatique via une commande rotative, mais aussi les différents modes de conduite, ou régler la suspension pneumatique en option.

Plus de luxe et de technologie

Quatre niveaux de finition ont été annoncés (pour les États-Unis), Laredo, Limited, Overland et Summit. Aux niveaux supérieurs, nous mettons en évidence les sièges qui, en plus d’être recouverts de cuir, sont à réglage électrique, offrent des massages et sont à la fois chauffants et ventilés.

Le Grand Cherokee L Summit gâte en outre les passagers arrière non seulement avec son empattement long et ses portes à ouverture particulièrement large, mais aussi avec des sièges individuels (appelés chaises de capitaine, ou chaises de capitaine) et une console centrale les séparant, avec diverses caractéristiques.



Probablement référentiel: le Grand Cherokee distribue au total une dizaine de ports USB (type A et C) dans l’habitacle. Il y a aussi la climatisation automatique à quatre zones avec des réglages individuels pour les passagers des première et deuxième rangées. Les sorties d’air des deuxième et troisième rangées sont intégrées dans le revêtement des piliers B et C.

Les parents de jeunes enfants, en particulier, seront ravis: le système d’infodivertissement peut afficher l’image de la caméra sur le siège arrière, si nécessaire. En outre, l’écran peut également être divisé en deux, par des sièges enfants individuels. On peut également compter sur des lumières infrarouges (qui entourent la chambre) entre la deuxième et la troisième rangée, capables d’éclairer l’habitacle, basculant automatiquement entre les modes jour et nuit.

«Si nous voulons redessiner un véhicule tout-terrain populaire comme le Jeep Grand Cherokee, nous devons guider chaque décision dans l’héritage de près de 30 ans en tant que grand conducteur. Il est basé sur une architecture complètement nouvelle et présente un nouveau design époustouflant qui honore la tradition du design emblématique de Jeep et, en même temps, répond aux souhaits de nos clients pour une troisième rangée de sièges.Le Grand Cherokee L se distingue traditionnellement dans son segment et établit la norme en termes d’efficacité, de performance et de luxe. , innove en termes de polyvalence et de fonctionnalité. « Christian Meunier, président mondial de Jeep

L’espace ne manque pas. Les dimensions supplémentaires du Grand Cherokee L – plus de cinq mètres de longueur – garantissent une cabine spacieuse pour les passagers et le fret. Le volume de chargement est de 1328 l derrière la deuxième rangée de sièges – la troisième rangée de sièges est divisée 50:50 et nous pouvons la plier. Si nous rabattons les sièges de la deuxième rangée, nous créons un espace de chargement plat d’un volume de 2396 litres.

C’est une Jeep, donc, des capacités hors route se soucier

Contrairement à la plupart de ses concurrents, le Jeep Grand Cherokee L attache une grande importance à ses capacités hors route, pas seulement vouloir impressionner sur la route. Bien que dérivée de Giorgio, la même que les Alfa Romeo Stelvio et Giulia – promettant une plus grande compétence sur l’asphalte – la nouvelle génération du Grand Cherokee propose trois systèmes de transmission intégrale différents, selon les versions ou options choisies:

Quadra-Trac I – Système AWD (traction intégrale) qui envoie automatiquement de la puissance à l’essieu avant lorsqu’il détecte un manque de traction;

Quadra-Trac II – système 4WD (quatre roues motrices) avec une boîte de transfert à deux vitesses;

Quadra-Drive II – Système 4WD avec différentiel arrière électronique autobloquant.

Pour la première fois, les deux systèmes à 4 roues motrices sont capables de déconnecter l’essieu avant lorsqu’il n’y a pas besoin de deux essieux moteurs, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant. Dans le même ordre d’idées, on utilise davantage l’aluminium (capot et hayon, par exemple) et les aciers à haute résistance, pour maintenir la masse de ce vaste SUV à des prix raisonnables.

Il dispose également d’une suspension pneumatique en option qui peut faire varier la distance au sol de plus de dix centimètres, en fonction des besoins. S’il faut surmonter un obstacle sur la route, en le soulevant; ou pour une résistance aérodynamique inférieure sur l’autoroute, en l’abaissant.

Quand arrive?

Pour l’instant, nous ne savons pas quand et si le Grand Cherokee L arrivera en Europe – la version cinq places, qui sera présentée dans la seconde moitié de l’année, c’est sûr qu’elle arrivera -, ni quels moteurs feront partie de la gamme européenne ou, en particulier, de la gamme nationale.

Aux USA, le nouveau Grand Cherokee L arrivera chez les concessionnaires arrivant au deuxième trimestre de l’année, avec deux moteurs essence, déjà connus de l’actuel Grand Cherokee: le 3.6 V6 Pentastar de 294 ch et le 5.7 V8 Hemi de 362 ch, capable de désactiver l’un des deux bancs cylindriques. Dans le «vieux continent», l’accent sera certainement mis sur la version hybride promise 4xe.