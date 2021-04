Le jargon scientifique vous confond-il, vous confond-il? Il en va de même pour les scientifiques

13 avr.2021 13:13:50 IST

Polje, nappe, vuggy, psammite. Certains scientifiques qui étudient les grottes ne font peut-être pas attention, mais pour le reste d’entre nous, ces termes pourraient tout aussi bien être du grec ancien.

La terminologie spécialisée n’est pas unique à la tour d’ivoire – il suffit de demander à un boulanger à propos de la torture ou à un arboriculteur à propos des bractées, par exemple. Mais c’est omniprésent dans le milieu universitaire, et maintenant une équipe de chercheurs a analysé le jargon dans un ensemble de plus de 21 000 manuscrits scientifiques. Ils ont constaté que les articles contenant des proportions plus élevées de jargon dans leurs titres et résumés étaient moins fréquemment cités par d’autres chercheurs. La communication scientifique – avec le public mais aussi entre les scientifiques – souffre lorsqu’un document de recherche est rempli de terminologie trop spécialisée, a conclu l’équipe.

Ces résultats ont été publiés mercredi dans Actes de la Royal Society B.

Le jargon peut être un problème, mais il sert également un objectif, a déclaré Hillary Shulman, scientifique en communication à l’Université d’État de l’Ohio. «À mesure que nos idées s’affinent, il est logique que nos concepts le fassent aussi.» Ce langage dans une langue peut être un gain de temps, un moyen de transmettre précisément un sens, a-t-elle déclaré. Cependant, cela court également le risque de rappeler catégoriquement aux gens – même à certains chercheurs bien formés – qu’ils ne sont pas «au courant».

«C’est aliénant», a déclaré Shulman.

Deux scientifiques ont récemment étudié comment l’utilisation du jargon affecte la probabilité qu’un manuscrit soit cité dans d’autres articles de revues scientifiques. Ces citations sont une reconnaissance de l’importance et de la pertinence d’une étude, et elles sont utilisées pour estimer la productivité d’un chercheur.

Alejandro Martínez, biologiste évolutionniste, et Stefano Mammola, écologiste, tous deux au Conseil national de la recherche de Pallanza, en Italie, ont commencé par collecter des articles scientifiques. À l’aide du Web of Science, une plate-forme en ligne qui permet aux abonnés d’accéder aux bases de données de publications savantes, ils se sont concentrés sur 21 486 manuscrits axés sur la recherche dans les grottes.

La science des cavernes est un domaine particulièrement chargé en jargon, a déclaré Martínez. C’est parce qu’il attire un bassin diversifié de chercheurs, chacun apportant sa propre terminologie. Les anthropologues, géologues, zoologues et écologistes finissent tous par se retrouver dans des grottes, a-t-il déclaré. «Ils aiment les roches ou les insectes ou les restes humains ou les peintures murales.»

Pour compiler une liste de mots de jargon liés aux grottes, Martínez a passé au peigne fin les glossaires des livres de spéléologie et des études de revue. Il a réglé environ 1 500 mandats (y compris les quatre qui apparaissent au début de cet article).

Mammola a ensuite écrit un programme informatique pour calculer la proportion de mots de jargon dans le titre et le résumé de chaque manuscrit. Les articles avec une fraction plus élevée de jargon ont reçu moins de citations, ont constaté les chercheurs. Et aucun des articles les plus cités – avec plus de 450 citations – n’utilisait de jargon dans son titre, alors que presque tous avaient des résumés où moins d’un pour cent des mots étaient du jargon.

Comme les citations sont souvent considérées comme une mesure de la réussite scolaire, le jargon a un effet négatif sur un article, proposent Martínez et Mammola. Moins de citations peuvent signifier qu’un article n’est pas lu et mémorisé, ce qui est une mauvaise nouvelle pour la communication scientifique en général, a conclu l’équipe.

D’autres chercheurs ont cependant découvert que l’utilisation de mots moins courants – une forme de jargon – peut être bénéfique. David Markowitz, chercheur en psychologie du langage à l’Université de l’Oregon, a analysé les résumés de près de 20 000 propositions de financement de la National Science Foundation. Ses résultats, publiés en 2019, ont révélé que les résumés contenant moins de mots courants avaient tendance à recueillir davantage de subventions. «Le jargon n’est pas toujours associé à des résultats négatifs», a déclaré Markowitz.

Mais une communication claire devrait toujours être un objectif en science, a déclaré Sabine Stanley, spécialiste des planètes à l’Université Johns Hopkins. «Il est important de prendre du recul et de toujours vous rappeler en tant que scientifique: comment décrire ce que je fais à quelqu’un qui ne le fait pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme moi?»

Stanley a récemment participé au Up-Goer Five Challenge lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union. Inspiré par une bande dessinée xkcd expliquant la fusée Saturn V en langage clair par Randall Munroe (un contributeur occasionnel du New York Times), l’événement met les participants au défi de communiquer leur science en utilisant uniquement les mille mots les plus courants de la langue anglaise (un éditeur de texte est disponible).

«C’est assez difficile», a déclaré Stanley, qui a présenté les nouveaux résultats de l’atterrisseur Mars InSight.

Le titre de son discours? «Un ordinateur spatial nommé In Sight a atterri sur le monde rouge l’année dernière et voici ce que nous avons trouvé jusqu’à présent.»

Katherine Kornei c.2021 The New York Times Company

.

