Le japonais Hayabusa 2 débarquera sur Terre, avec un astéroïde d’ici le 5 décembre: voici tout ce que vous devez savoir

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ou le vaisseau spatial Hayabusa 2 de JAXA est prêt à atterrir sur Terre dans quelques jours. L’engin apporte des échantillons de sol d’un astéroïde appelé Ryugu et devrait atterrir dans un endroit éloigné en Australie d’ici le 5 décembre.

Selon le compte Twitter officiel du vaisseau spatial, la séparation de la capsule d’Hayabusa aura lieu de 14h00 à 15h00 IST le 5 décembre. Entre 15h00 et 17h00 IST le même jour, l’orbite sera modifiée pour le départ de l’engin spatial. Enfin, le 6 décembre à 3h00 IST, la capsule atterrira. À l’heure normale de l’Inde, le débarquement est prévu le 5 décembre vers 23h30. La capsule fera son atterrissage sur l’Australian Woomera Prohibited Area (WPA).

It’s now less than 2 weeks left, and under 4,500,000 km to Earth! The current plan for the Earth return (in JST):

・December 5, 14:00 – 15:00: capsule separation

・Dec. 5, 15:00 – 17:00: orbit change for spacecraft departure

・Dec. 6, 02:00 – 03:00: capsule landing pic.twitter.com/UlksXD1CRN — [email protected] (@haya2e_jaxa) November 24, 2020

C’est le 25 novembre que l’agence spatiale japonaise a reçu toutes les autorisations nécessaires du Commonwealth Return Safety Officer (CRSO) pour faire passer Hayabusa 2 sur une trajectoire de rentrée.

Today (11/25) we received permission from the Commonwealth Return Safety Officer (CRSO) to transition Hayabusa2 onto a re-entry trajectory towards the Australian Woomera Prohibited Area (WPA). (📷 Dominic Balasuriya & PM Tsuda at the Australia Embassy, holding the agreement.) pic.twitter.com/pn78nou3Yz — [email protected] (@haya2e_jaxa) November 25, 2020

Le CMRO a donné le signal vert après s’être assuré qu’il n’y avait aucun problème avec «la navigation, le guidage, le plan, le vaisseau spatial ou les systèmes au sol».

Le lendemain, le TCM-3 ou la troisième opération de manœuvre de correction de trajectoire a été déployé. L’injection du propulseur pour le réglage fin a été effectuée, la vitesse et la trajectoire ont été ajustées et confirmées.

[TCM-3] Today (Nov. 26), the TCM-3 operation began. The orbit of the Hayabusa2 spacecraft needs to be carefully controlled in order to enter the atmospheric entry orbit towards Woomera, Australia. A briefing was held before the start of operations at 11:40 JST & we began at 12:00 — [email protected] (@haya2e_jaxa) November 26, 2020

Enfin, l’agence spatiale a réussi la manœuvre. Indiquant que l’état de l’engin spatial est «normal», le tweet a déclaré que «l’orbite sera décidée à l’avenir et que l’heure de rentrée devrait être calculée vers le 30 novembre».

[TCM-3] At 19:28 JST, TCM-3 was confirmed to have performed as planned. The orbit will be decided in the future, and the re-entry time is planned to be calculated around November 30. The condition of the spacecraft is normal. — [email protected] (@haya2e_jaxa) November 26, 2020

En étudiant les échantillons de sol envoyés par la sonde de la taille d’une boîte à chaussures, Scientifiques JAXA visent à étudier la formation de la matière organique dans les temps anciens. Les chercheurs ont hâte de savoir comment les planètes ont été créées en étudiant de petits corps primitifs comme Ryugu.

