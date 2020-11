Le Japon rejoint les monnaies numériques: ils expérimenteront l’année prochaine avec un yen numérique

Les monnaies numériques, en dehors de ce que les crypto-monnaies telles que le Bitcoin ont réalisé ou sont en train de réaliser, émergent petit à petit. La Chine est l’un des pays qui parie le plus sur elle et c’est maintenant Le Japon qui lance sa propre proposition. Plus de 30 grandes entreprises du pays japonais commenceront à utiliser un yen numérique.





Selon les rapports de ., au Japon, ils ont décidé émettre une monnaie numérique commune et privée pour promouvoir la numérisation du pays. C’est une mesure prise par la Banque du Japon pour expérimenter l’émission d’un yen numérique. Quelque chose qui « souligne une prise de conscience croissante de la nécessité pour le Japon de rattraper les progrès rapides du monde en matière de technologie financière ».

Le défi de la numérisation du Japon

le groupe de plus de 30 grandes entreprises Il est composé des trois plus grandes banques du pays, courtiers, les opérateurs, certains services publics et divers détaillants. Tous disposeront d’une plate-forme commune pour le yen numérique et commenceront les expériences l’année prochaine.

Comme ils l’expliquent, actuellement au Japon, différents systèmes de paiement numérique sont mis en œuvre. Cependant, aucun d’entre eux assez puissant pour surpasser le cash. Le Japon se distingue précisément par son ancrage dans des technologies anciennes, un exemple en est l’utilisation du visage ou des sceaux.

Avec ce yen numérique commun, ils espèrent ne pas ajouter un système supplémentaire mais plutôt unifier tous les existants sous le même parapluie. Ils indiquent que les organisations du pays ont été disposées à passer au paiement numérique, bien que sa difficulté ait incité les utilisateurs à continuer à préférer les espèces.

Ces dernières années, les trois grandes banques japonaises ont lancé leurs propres systèmes de paiement numérique. Le problème est que chacun fonctionne de manière indépendante et avec des systèmes loin derrière ceux proposés, par exemple, par PayPay de SoftBank. est yen numérique, émis par la banque privée et commun à tous, pourrait résoudre ce problème.

Des nouvelles ont récemment émergé que L’Europe, les États-Unis et le Japon travaillent ensemble pour créer une monnaie numérique. Nous verrons si cette monnaie numérique s’inscrit dans le même spectre avec le yen numérique ou si elles seront des devises indépendantes dans la plate-forme et le fonctionnement. Pendant ce temps, Facebook avec sa Balance continue également d’essayer.

Via | .