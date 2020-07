Le Japon ouvre trois cafés sur le thème d’Inuyasha

En attendant l’arrivée de Princesse demi-démon mi-septembre, lvous les fans de Inuyasha Vous pouvez visiter certains des cafés qui ont ouvert au Japon pour commémorer la première de la suite.

La page de la série a dévoilé l’ouverture du café Inuyasha, trois cafés à thème de la série dans les préfectures de Tokyo, Osaka et Nagoya. Comme prévu, la cafétéria comprend une variété d’entrées, de plats, de desserts et de boissons inspirés des personnages de la série.

De cette façon, vous pouvez trouver un sandwich à la viande coupé par le croc d’acier, annuler la transformation de Shippo sur un riche bouillon de curry, faire asseoir Inuyasha dans le parfait sucré de Kagome ou être fasciné par la conception de plus de 40 plats inspirés des scènes de la série.

L’attirail de Inuyasha pas seulement limité à la nourriture puisque tous les accessoires sont conçus avec un motif de la série. Des assiettes, des porte-gobelets, des mélangeurs et d’autres produits peuvent également être achetés à l’intérieur de la cafétéria.

En parlant de Inuyasha et sa suite, la fiche d’information 56 sur 99 a été publiée aujourd’hui, qui sert de résumé des personnages et des événements avant la première de Princesse demi-démon, qui sera approximativement Samedi 12 septembre, à partir de 17h30 (heure japonaise) via les chaînes Yomiuri TV et Nippon TV.

Souhaitez-vous essayer certains des plats qu’ils servent dans la cafétéria thématique de Inuyasha?

Avec les informations de: Soranews24

