Le Japon envisage de créer des satellites en bois qui, espèrent-ils, réduiront les déchets spatiaux

Une startup japonaise appelée Sumitomo Forestry s’est associée à des chercheurs de l’Université de Kyoto pour travailler sur un satellite en bois, a rapporté BBC. Alors que l’ensemble du plan n’en est qu’à ses débuts, le projet vise à lutter contre la menace croissante des débris spatiaux. Sumitomo Forestry travaille actuellement à tester l’utilisation de matériaux en bois dans l’espace et bientôt ils expérimenteront le bois dans des endroits extrêmes sur Terre. Poursuivant leurs recherches, les deux équipes prévoient de lancer le premier satellite au monde en bois en 2023.

Le rapport indique que les satellites en bois étaient une meilleure alternative aux satellites existants car ils brûleraient après être entrés dans l’atmosphère sans dégager de substances nocives. Aucun déchet ne sera créé et le risque de retour de déchets spatiaux sur Terre peut être réduit.

Takao Doi, professeur à l’Université de Kyoto et astronaute japonais, a été cité par BBC affirmer que tous les satellites qui rentrent actuellement dans l’atmosphère terrestre «brûlent et créent de minuscules particules d’alumine qui flotteront dans la haute atmosphère pendant de nombreuses années». Cela peut s’avérer nocif à long terme, ce qu’ils aspirent à éviter en utilisant le bois comme matériau.

Bien que l’entreprise n’ait pas révélé le nom du bois à des fins de R & D, elle travaille au développement de matériaux en bois «très résistants aux changements de température et à la lumière du soleil». Le rapport a également attiré l’attention sur la menace que représentent les débris spatiaux. Il mentionne que dans les années à venir, de plus en plus de pays enverront davantage de satellites. Mais déjà sur le nombre total de satellites faisant le tour de notre planète, environ 60% d’entre eux sont morts selon le Forum économique mondial (WEF).

Un rapport de ARS Technica a cependant souligné que le simple fait d’utiliser du bois pour les satellites ne fera pas vraiment de différence. L’article cite des chiffres suggérant qu’une énorme quantité de déchets spatiaux se compose du booster ou de l’équipement utilisé pour propulser les satellites dans l’espace. Même si le bois est incorporé, ce nombre ne sera pas affecté. Bien que si le satellite se désorbite, le bois brûle complètement, mais cela n’empêchera pas quelques minuscules morceaux d’aluminium de pénétrer dans le mélange car beaucoup d’entre eux peuvent provenir des fusées.

