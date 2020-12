Le Japon apporte des morceaux d’un astéroïde sur Terre ce week-end. Voici comment regarder en ligne.

Le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 est sur le point de livrer un précieux échantillon de poussière d’astéroïdes sur Terre ce week-end et vous pouvez regarder l’événement en direct.

La mission passera par notre planète pour déposer une capsule pleine de régolithe de l’astéroïde Ryugu, avant de partir pour visiter un autre astéroïde en 2031 lors de sa mission nouvellement étendue.

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) diffusera deux événements clés dans la nuit ce soir et samedi (4-5 décembre) au cours desquels vous pourrez regarder la capsule de retour faire son chemin vers le sol. Vous pourrez regarder les webémissions ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de JAXA, ainsi que sur YouTube de l’agence spatiale.

Le premier événement est la séparation de la capsule de retour du vaisseau spatial principal Hayabusa2, qui aura lieu à 23h30 HNE ce soir (04h30 GMT le samedi 4 décembre) .J JAXA le diffusera en direct sur YouTube ici.

Infographie: Explication de la mission japonaise de retour d’échantillons d’astéroïdes Hayabusa2

(Crédit d’image: JAXA)

La capsule retournera ensuite dans l’atmosphère terrestre en route vers son atterrissage à Woomera, dans le sud de l’Australie, la même région dans laquelle la mission précédente Hayabusa a livré son échantillon d’astéroïdes en 2010.

La rentrée de la capsule de Hayabusa2 sera également diffusée en direct sur YouTube et la couverture débutera le samedi 5 décembre à 12 h HNE (17 h 00 GMT). Vous pouvez également regarder en direct sur 45secondes.fr.

Si l’atterrissage se déroule comme prévu, des équipes scientifiques du monde entier analyseront l’échantillon de Ryugu pour en savoir plus sur le système solaire primitif. Des astéroïdes comme Ryugu se sont formés alors que notre système solaire était encore jeune, et ces astéroïdes nous donnent un aperçu de la composition de notre quartier avant que les planètes et les lunes atteignent leur taille actuelle.

La NASA a également un retour d’échantillons d’astéroïdes en cours. La mission Origins, Interprétation spectrale, Identification des ressources, Sécurité, Regolith Explorer (OSIRIS-REx) a capté encore plus de régolithes que prévu au niveau de son astéroïde, appelé Bennu. Le vaisseau spatial a rangé l’échantillon en toute sécurité en octobre et devrait le renvoyer sur Terre en 2023.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.