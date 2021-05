Le Huawei Qingyun L410 est le premier ordinateur portable ARM de la société: il utilise un Kirin 990 et la distribution Linux Unity OS

Targus Sport Rolling - Sac à dos pour ordinateur portable - 15-pouce - 15.6-pouce - noir

Le premier sac à dos à roulettes de Targus combine le meilleur des deux mondes. Un coup d'œil suffit pour constater que ce sac à dos élégant et durable est riche en fonctionnalités. Regardez-y de plus près et vous constaterez qu'il est également pourvu de roulettes. La solution TSB700 est équipée de roulettes alignées en retrait et d'une poignée télescopique blocable sur deux niveaux pour un transport aisé. Un rabat protecteur arrière maintient les bandoulières en place lorsque vous utilisez la solution TSB700 en tant que mallette à roulettes et il peut être abaissé pour recouvrir les roulettes et vous conférer ainsi un plus grand confort lorsque vous l'utilisez en tant que sac à dos. Pour plus de confort, une poignée est fournie à la base de la mallette, vous permettant ainsi de la hisser plus facilement dans votre voiture ou dans le compartiment situé au-dessus de votre siège lorsque vous prenez l'avion. Entre autres caractéristiques, cette solution intègre un fourreau pour notebook rembourré détachable pouvant recevoir des notebooks équipés d'un écran de 15,4-pouce maximum, une poche avant supérieure avec revêtement protecteur pour iPod/lecteur MP3, assistant numérique personnel ou lunettes de soleil, une poche avant inférieure avec porte-carte, boucles pour stylos et porte-clés, un compartiment principal comprenant de nombreux rangements pour documents et accessoires, une poche latérale spacieuse et même un porte-bouteille maillé latéral. Cette mallette élégante et pratique a tout ce qu'il faut.