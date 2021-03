Le Huawei P50 Pro a un design très différent de celui habituel avec un grand et étrange module arrière, selon une fuite

Nous avons rencontré (très prochainement) le produit phare de Xiaomi, le Xiaomi Mi 11, nous avons rencontré la livraison haut de gamme de Samsung avec le Samsung Galaxy S21 Ultra et à la date, l’heure approche pour rencontrer le premier plat principal de Huawei. Par conséquent, nous ne sommes pas surpris qu’il y ait de plus en plus de fuites, et les dernières nouveautés du Huawei P50 Pro Selon ceux-ci, il révèle un design assez différent de la tendance habituelle.

L’année dernière, le Huawei P40 Pro a réussi à être légèrement différent pour certains détails, mais plus ou moins en phase avec les tendances (courbure de l’écran, module rectangulaire de caméras, trou dans l’écran pour les caméras, etc.). Mais avec ces dernières informations, nous voyons un design complètement différent de ces premières photographies divulguées, ainsi que du reste des modules de caméra que nous voyons.

Un énorme module différent de tout ce qui était avant

Jusqu’à présent, il y a eu des fuites, en particulier de ce que serait le modèle Pro « standard », s’il suit dans le sillage de l’année dernière et qu’il existe un modèle Pro +. Nous nous attendions à ce que le mobile vienne avec des changements concernant la composition des caméras et la forme du module par rapport à la chose précédente, mais pas que c’était presque un ovale qui semble également convenir à deux grands objectifs.

Comme publié dans Voice, vu qu’il y a deux grands cercles intégrés dans ce module, et non les quatre espaces habituels pour les objectifs (plus petits), l’image indiquerait que dans chacune de ces îles circulaires, il y aurait plus d’une chambre. Ils ne disposent pas de données à leur sujet, et en fait le dernier (de fiabilité douteuse) ne faisait qu’indiquer trois caméras et un possible capteur de 1 pouce.

À défaut de savoir si nous verrons ce capteur (et si la résolution reste à 50 mégapixels ou est agrandie) et le reste des données des caméras, dans Voice, ils indiquent des données plus spécifiques sur des aspects tels que la conception ou l’écran. . Selon eux, la formule habituelle du bord en métal avec dos en verreBien que nous ne sachions pas par le rendu s’il aura la (excellente) finition mate du P40 Pro.

Les mesures du P50 Pro seraient 159 x 73 x 8,6 mm, 10,3 millimètres d’épaisseur à la hauteur du grand module, et intégrerait un écran de 6,6 pouces, ce qui coïncide avec ce qui était précédemment répandu. L’écran serait courbé, pour ne pas perdre l’habitude, et les cadres seraient assez fins, y compris le menton.

Le panneau intégrerait la seule caméra frontale, passant par un trou centré, et le lecteur d’empreintes digitales. Il aurait des haut-parleurs stéréo (sur les bords supérieur et inférieur) et un capteur infrarouge.

Rien d’autre n’a été signalé dans cette filtration, mais à partir des précédents, nous avons déjà détaillé qu’il devrait transporter le Kirin 9000, qui a la 5G et en termes de logiciel Il y a la question de savoir si ce sera à partir de ce premier bloc de produits phares que son propre système d’exploitation, HarmonyOS, arrivera, bien que nous ayons déjà vu qu’il s’agissait essentiellement d’AOSP.

Alors maintenant avec mars un peu avancé, l’arrivée de ces informations nous fait peut-être plus prendre conscience que l’annonce habituelle de présentation pourrait arriver bientôt. Le Huawei P arrive généralement entre mars et avril et il y a aussi cette annonce que HarmonyOS arriverait en avril sur les produits phares, donc cela pourrait coïncider avec l’annonce de nouveaux mobiles.

Image | Voix / OnLeaks