Le Huawei Mate 40 est le numéro 1 d’Android parmi les utilisateurs, selon… Huawei?

Bruce Lee n’allait pas non plus dire le contraire.

Pourquoi avons-nous besoin d’études statistiques si nous avons déjà les grands PDG d’entreprises pour spéculer sur les préférences des consommateurs? Et c’est que le vice-président de Huawei, Bruce Lee, a assuré sur la base de ses propres critères, on suppose, que le Huawei Mate 40 est le numéro 1 parmi les mobiles Android.

À travers un article sur le réseau social chinois Weibo, le plus haut dirigeant de Huawei a écrit ce qui suit: «La série Mate 40 est également numéro un parmi les téléphones Android. Ce sont des téléphones portables qui prend en charge une gestion complète des couleurs« .

Par conséquent, de cette déclaration, nous en déduisons qu’il est basé précisément sur la gestion des couleurs pour faire une déclaration aussi forte, bien que nous ne sachions pas si cela suffit pour convaincre tout le monde.

Comment se passe la gestion des couleurs sur le Huawei Mate 40

Prise en charge standard des nouveaux produits phares de Huawei deux modes de couleur différents, un standard et un vif, et les deux intégreront des différences par rapport aux modèles précédents de l’entreprise. Ainsi, dans le nouveau mode standard, il permet à l’appareil de faire une gestion complète des couleurs automatiquement, ce qui permettra à l’appareil d’être compatible avec plus de tons que la gamme de couleurs sRGB.

Selon les rapports sur les spécifications du Mate 40, son système identifie le format standard utilisé par une application (que ce soit sRGB, P3 ou HDR) et le téléphone est Il s’adaptera automatiquement à la gamme de couleurs affichée à l’écran.

Dans ce sens, Bruce Lee a ajouté que le panneau des téléphones phares de Huawei utilise la source de lumière bleue pour éviter les bandes nocives et offrir ainsi une meilleure protection pour les yeux. En outre, sa conception actuelle est à 90 nits DC et seuil de gradation PWM et avec un commutateur d’écran sans scintillement. Cela peut éliminer le scintillement dans la plage de luminosité complète si le commutateur est actif, un autre ajouté pour le renforcer en tant que numéro Android 1.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂