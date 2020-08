Le Hongrois Viktor Orbán profite d’un événement national pour critiquer les personnes LGBT +

STADLERFORM Kit filtres purificateur d'air VIKTOR

Plomberie chauffage Traitement de l'air Purificateur d'air et accessoire Filtre pour purificateur d'air STADLERFORM, Kit de remplacement des filtres pour le purificateur d'air Viktor : pré-filtre et filtre à charbon actif. Les filtres doivent être remplacés en moyenne tous les six mois.