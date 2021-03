Le HomePod mini dispose d’un capteur de température et d’humidité: il ne mesure que 1,5 millimètre et jusqu’à présent on ne savait pas qu’il était là

Apple ne discute généralement pas des spécifications internes de ses produits, nous devons donc souvent attendre que les produits soient mis en vente et que quelqu’un les analyse pour savoir ce qu’il y a à l’intérieur. Pourtant, certaines spécifications peuvent encore être échappées, comme le fait que le HomePod mini a par exemple un capteur de température et d’humidité caché.





Selon Bloomberg, Apple a inclus un capteur caché inactif dans le HomePod mini qui peut mesurer la température et l’humidité. Il existe depuis le début, mais comme Apple ne l’a pas mentionné ou ne l’a pas utilisé, personne ne le savait. Apple est attendu l’activer à tout moment avec une mise à jour logicielle qui apporte de nouvelles fonctionnalités au haut-parleur intelligent.

Le composant il mesure à peine 1,5 x 1,5 millimètres de taille. Contrairement à d’autres composants, il n’est pas situé dans la partie centrale mais sur un bord inférieur du boîtier en plastique et à proximité du cordon d’alimentation. Cela implique également qu’il vise à mesurer les conditions environnementales externes.

Que Apple décide ou non d’activer ce capteur et de l’utiliser, nous ne le saurons qu’avec le temps. En principe, il peut être un allié pour indiquer la température du lieu et faire office de thermostat. Vous pouvez également régler le fonctionnement d’autres appareils connectés par HomeKit et en fonction des conditions de température et d’humidité de la maison. Par exemple, allumez un ventilateur chaque fois que la température de la pièce dépasse 30 degrés Celsius.

Nouveaux HomePods avec écran intégré

Il y a plus de surprises. Le rapport Bloomberg mentionne autre que ce capteur dans le HomePod mini, de nouveaux haut-parleurs en développement. Selon Mark Gurman, Apple travaille sur Modèles HomePod équipés d’un écran intégré. Actuellement, le HomePod n’a pas d’écran, mais d’autres haut-parleurs de concurrents tels que Nest Hub Max de Google, Echo Show d’Amazon et le portail Facebook en ont.

Les écrans des enceintes intelligentes ont plusieurs fonctions, la plus intéressante de toutes est être en mesure de naviguer plus confortablement lors de l’utilisation de l’appareil. Mais ils peuvent également être utilisés pour regarder des vidéos, passer des appels vidéo ou même comme cadre photo. En ce qui concerne le HomePod, de MacRumors, ils indiquent qu’il existe des indications de FaceTime pour HomePod dans l’une des versions récentes du logiciel Apple.

Pour le moment, la seule chose qui soit claire est que La gamme HomePod d’Apple est quelque peu déroutante. Il y a quelques semaines, ils ont abandonné la production et la vente du HomePod pour se concentrer uniquement sur le HomePod mini, un mouvement étrange qui ne permet pas de savoir ce qu’il adviendra des haut-parleurs intelligents d’Apple.

Via | Bloomberg