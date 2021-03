Le Hoa absolument magnifique a été confirmé pour PS5, PS4

Oublie ça Retour passer à l’or et Sony confirmant un Fantôme de Tsushima le film est en production. Ce est de loin la meilleure annonce PlayStation que vous obtiendrez aujourd’hui. PM Studios a confirmé que la très belle Hoa arrivera à la fois sur PS5 et PS4 en juillet après s’être fait un nom en raison de ses graphismes colorés et éblouissants et de sa plate-forme très relaxante. Voyez ce que nous voulons dire dans la procédure de jeu de sept minutes intégrée ci-dessus – nous vous mettons au défi de ne pas vous endormir en écoutant la voix tranquille du directeur artistique Son Tra. C’est absolument à surveiller pendant les mois d’été.

Annoncée sur le blog PlayStation, la version PS5 prendra en charge les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique du contrôleur DualSense. Comme Hoa est à court d’énergie, il sera plus difficile d’appuyer sur la gâchette R2 tandis que le retour haptique « imitera les actions et les événements au cours du jeu ». Vous pourrez même entendre le bruissement de l’herbe et des arbres dans le vent à travers le haut-parleur du tapis. Des trucs charmants.

Le directeur du marketing, Paul Hartling, résume ensuite joliment l’expérience: « Hoa propose des œuvres d’art peintes à la main à couper le souffle, de la musique charmante et une atmosphère paisible et relaxante alors que vous naviguez dans le monde avec un œil attentif pour résoudre des énigmes basées sur l’exploration. et imagination alors que vous incarnez le personnage principal, Hoa, lors de son voyage à travers des environnements réconfortants pour revenir là où tout a commencé pour elle. » Le récit consiste à redonner vie à des animaux qui se réveillent d’un long sommeil, et plus Hoa va, plus elle en apprend sur elle-même et sur sa maison. Le jeu sera disponible à la fois sur le PS Store et physiquement.

Nous sommes vraiment très surpris par cette annonce – Hoa était un jeu que ce scribe attendait avec impatience sur Nintendo Switch, mais maintenant ce sera mieux que jamais sur PS5. Aimez-vous aussi son apparence? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.