Le hit informatique est en cours de construction: Projet P1 – à partir de bits et d’octets en tôle

Sans les salons automobiles, il n’est pas si simple pour les constructeurs automobiles de présenter leurs idées à un public plus large. À la recherche d’une alternative, Ford a trouvé ce qu’ils recherchaient, dessinant d’abord une voiture de course pour un jeu vidéo, puis la construisant aussi.

Ford n’a pas encore révélé ce qui motive le projet P1. Mais cela ressemble à une voiture électrique. (Photo: Ford-Werke GmbH)

Ford a présenté son projet P1 à la Gamescom, une voiture de course virtuelle que les Américains ont développée avec des joueurs sur ordinateur. Mais quiconque pense maintenant que le hit virtuel est déjà disponible dans un jeu se trompe. Ford négocie actuellement avec la scène pour créer l’une des séries de courses virtuelles. D’ici 2021, il devrait être clair où la voiture qui partira pour l’équipe Fordzilla fera ses tours virtuels.

En dehors des consoles, cependant, il est beaucoup plus intéressant que Ford veuille transformer le Projet P1, qui n’existait auparavant que sous forme de bits et d’octets, en une vraie voiture d’ici la fin de l’année. Au moins une pièce unique sera créée dans les studios de design du fabricant à Cologne, il a été dit “d’explorer les parallèles entre le monde virtuel et le monde réel”. Ford n’a pas encore révélé comment les valeurs de conduite et de conduite peuvent ensuite être transférées du monde informatique à une vraie voiture.

Il devrait également être intéressant de voir où Ford présentera alors la voiture de course devenue chair. (Photo: Ford)

Incidemment, le P1 est issu d’un vote au sein de la communauté des joueurs. Ford y avait présenté plusieurs concepts pour faire la publicité de son équipe e-sport Fordzilla, qui débutera prochainement en V10-R League. De plus, le bureau d’études du constructeur automobile utilise la campagne pour tester de nouvelles options pour la conception et la présentation des études de véhicules.

Jusqu’à présent, les pièces d’exposition ont fait partie du programme régulier des grands salons automobiles. Mais ceux-ci ne sont pas seulement en crise depuis Corona – il reste à voir s’ils vont se relancer après la pandémie.