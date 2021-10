Le hip-hop envahira le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022

La NFL a déjà choisi le 13 février 2022 comme date de la 55e édition du Super Bowl au SoFi Stadium d’Inglewood. California, en préparant pour la première fois un spectacle de mi-temps dans lequel seront présents cinq interprètes musicaux multi-primés, qui partageront la même scène au rythme du hip hop.

Ce n’est rien de moins que Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige et Kendrick Lamar qui ont été choisis pour divertir l’un des événements sportifs les plus importants des États-Unis, qui a accueilli certains des plus emblématiques de la musique pop. l’histoire.

A travers ses réseaux sociaux, le Dr Dre a indiqué que cette présentation sera le début d' »une nouvelle saga dans sa carrière ». « Je suis extrêmement excité de partager la scène avec mes amis lors du spectacle #PepsiHalftime », a annoncé le musicien, anticipant que ce sera « plus grand et meilleur que jamais ».

Dans une déclaration, la NFL a annoncé que le Super Bowl LVI se tiendra à Inglewood car il a une signification particulière pour la communauté des résidents de Los Angeles, car ce sera la première fois que la ville accueillera l’événement depuis presque plus de 30 ans.

« Des artistes comme Dr. Dre et Snoop Dogg étaient à l’avant-garde de la révolution hip hop de la côte ouest, donc pouvoir les ramener à LA, où ils ont commencé avec Eminem, Mary J. Blinge et Kendrick Lamar, s’avérera être un célébration. épique et inoubliable l’impact du hip hop aujourd’hui « , a déclaré Todd Kaplan, vice-président du marketing chez Pepsi (sponsor officiel de l’événement).

Kaplan remarque que le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est devenu un moment d’une grande importance culturelle, mettant en avant des performances telles que Shakira, Lady Gaga ou The Weeknd, exprimant son enthousiasme à réunir « une telle variété incroyable de musiciens talentueux » dans la nouvelle édition de l’événement.