Le héros le plus fort arrive en Occident

Si vous faites partie de ceux qui adorent les téléphones portables, My hero Academia: The Strongest Hero est confirmé en Occident, mais pas en Espagne pour l’instant.

La bombe Boku no Hero continue d’être assez puissante dans le monde entier. Sony et Funimation le savent et c’est pourquoi ils ont accepté d’annoncer que nous aurons le jeu de My Hero Academia: le héros le plus fort de l’Ouest.

Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’un titre destiné aux appareils mobiles, à la fois iOS et Android et viendra sous le format libre de commencer. Autrement dit, gratuit mais avec des achats intégrés. Sa date de sortie n’est pas encore connue, mais il a été confirmé qu’elle le serait au printemps.

Ce qui se passe, c’est que, pour le moment, nous ne verrons pas le lancement sur notre territoire. L’Europe, du moins pour l’instant, reste en dehors des territoires annoncés pour son arrivée en Occident. Plus précisément, Sony et Funimation le lanceront partout où ils ont des licences, c’est-à-dire en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Scandinavie.

Nous ne savons pas si nous finirons par le voir sur notre territoire, mais pour l’instant, si nous essayons d’accéder au site officiel du jeu, nous trouverons un blocus régional. La même chose se produit si nous allons dans les magasins Google ou Apple. Là, nous verrons que l’option d’inscription pour accéder au jeu ne nous est pas disponible.

Ce jeu My Hero Academia est le troisième que la franchise ait vu dans le pays japonais. De plus, sa cinquième saison est diffusée en ce moment sur Funimation (où que se trouve la plateforme) mais dans notre pays on peut la voir sur Crunchyroll.

Nous avons également récemment vu le deuxième film dans les salles grâce à Selecta Vision, vous ne pouvez donc pas dire que nous ne voulons pas de cette histoire de héros. Vont-ils l’apporter?