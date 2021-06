Le héros américain du jeu Atari Jaguar FMV inachevé arrive sur console

American Hero, un jeu vidéo plein écran sur CD Atari Jaguar inachevé, sortira sur « console » plus tard cette année. Bien que le titre n’ait jamais été terminé, l’acteur Timothy Bottoms reprendra son rôle principal afin d’enregistrer de nouveaux dialogues et voix off pour compléter le script original. Aucune plate-forme spécifique n’est mentionnée dans le communiqué de presse, mais attendez-vous à ce que cela se déploie sur la PlayStation 4.

« Dans American Hero, les joueurs incarnent l’ancien officier du renseignement américain Jack en mission pour arrêter le virologue malveillant Krueger qui prévoit de déclencher un sinistre virus sur l’approvisionnement en eau de Los Angeles », indique le texte de présentation. « Les joueurs seront confrontés à des décisions impromptues qui aideront ou entraveront Jack alors qu’il essaie de protéger le seul scientifique qui a le remède contre cet agent pathogène mortel. »

Le port est présenté comme une sorte d’effort de restauration et de préservation : « Avec American Hero, nous avons cherché à équilibrer la conservation de la vision originale du projet avec la restauration éditoriale là où les ressources du jeu étaient incomplètes. Nous pensons que c’était la meilleure approche pour ressusciter le jeu et permettre aux joueurs de découvrir un titre qui n’a jamais été rendu public. »

C’est fou de voir un projet comme celui-ci voir le jour, d’autant plus qu’il n’a jamais été achevé. Néanmoins, cette ère maladroite de FMV a connu une sorte de renaissance ces derniers temps – l’horrible Plumbers Don’t Wear Ties devrait également être réédité sur PS4 plus tard cette année, bien qu’il soit reconnu comme l’un des pires jeux jamais créés.