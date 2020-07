Le Hawkeye des Avengers de Marvel pourrait être sourd, comme un clin d’œil aux bandes dessinées

L’audition de Hawkeye est depuis longtemps un sujet de conversation entre les lecteurs de Marvel. L’archer héroïque – joué par l’acteur auditif Jeremy Renner dans le MCU – a une histoire d’être sourd et malentendant, ainsi que d’utiliser des appareils auditifs, mais cela n’a jamais été représenté à l’écran.

Avec un effort pour plus de représentation dans le monde des super-héros, de nombreux fans se sont demandé pourquoi Marvel Studios n’avait pas donné vie à cette version de Clint. Mais dans le nouveau Les Avengers de Marvel jeu, Clint Barton semble porter des prothèses auditives alors qu’il tire toutes sortes de flèches sur les méchants. Si tel est le cas, ce serait la première fois que nous avons cette version classique de Hawkeye en action animée.

Dans l’annonce officielle sur le blog PlayStation, les développeurs ont révélé ils s’inspiraient des bandes dessinées, à savoir une course préférée des fans qui mettait en évidence la surdité de Clint. «Notre équipe a revisité son arc de bande dessinée préféré au début de tout processus de concept de héros, y compris l’écrivain Matt Fraction et l’artiste David Aja. Ma vie d’arme,», A déclaré Meagan Marie, responsable de la communauté Crystal Dynamics. Dans la bande dessinée, Clint porte une aide pour lutter contre la perte auditive.

La série bien-aimée de Fraction et Aja n’est pas réellement à l’origine de Hawkeye en tant que super-héros sourd. En 1983 Oeil de faucon # 4 de Mark Gruenwald, le héros a éclaté son propre tympan avec une flèche supersonique afin de vaincre le méchant Crossfire. Mais dans le style de la bande dessinée classique, l’audition de Clint a été révélée avoir été «guérie» par Franklin Richards dans Avengers Annuel 2001. Avec le début de leur livre Hawkeye en 2012, Fraction et Aja ont à nouveau rendu le personnage sourd.

Image: Matt Fraction, David Aja / Marvel Comics

Tout comme l’occurrence originale de Clint devenant malentendant, la course d’Aja et Fraction a centré sa perte auditive autour d’une bataille avec un voyou. Mais ici, plutôt que pour se protéger, Clint a été agressé par le Clown, qui l’a poignardé dans les oreilles et s’est cassé les tympans. Après la bataille, son compatriote Avenger Tony Stark a fabriqué à Clint des prothèses auditives spéciales. Fait intéressant, la série a par la suite reconstitué l’histoire de Hawkeye pour faire de sa perte auditive une partie concrète de son histoire. Le personnage avait eu des problèmes d’audition depuis qu’il était enfant, résultant de blessures infligées par son père violent.

Le choix d’inclure la surdité de Hawkeye dans Les Avengers de Marvel se sent comme un pas en avant par rapport à ce que le MCU pourrait accomplir. Outre le fait que l’équipe de création de la bande dessinée a mis en place un arc réfléchi et innovant sur un personnage souvent négligé, c’était aussi l’une des rares bandes dessinées qui ait jamais été vraiment intéressée à explorer la relation de Hawkeye avec son audition. Dans Oeil de faucon # 19, le livre tente de représenter sa surdité avec un problème qui comporte des mots écrits clairsemés mais beaucoup de langue des signes américaine. Malgré la nature visuelle des bandes dessinées, cela n’avait jamais été fait dans un livre de Big Two auparavant. Il se sentait radical et inclusif d’une manière que la plupart des représentants des personnes handicapées dans le média ne l’avaient pas fait.

Si la Les Avengers de Marvel L’équipe créative s’inspire de cette bande dessinée particulière, j’espère qu’elle visera également à promouvoir l’idée de la façon dont la surdité est représentée dans les jeux. Introduire une sorte de mécanisme de signature, ou du moins réfléchir à la façon dont Clint communique et interagit avec l’équipe, pourrait remettre en question les conventions du gameplay. C’est un grand pas en avant, et j’espère qu’au fur et à mesure que le jeu sortira, nous apprendrons que les aides auditives ne sont pas seulement un choix esthétique; il y a aussi un grand segment du Communauté sourde qui n’a aucun intérêt pour les prothèses auditives ou les implants cochléaires, donc même s’il s’agit d’une représentation, ce n’est pas un fourre-tout pour l’expérience des sourds, et ce serait formidable de voir cela évoqué dans l’histoire de Hawkeye.

Atteint pour un commentaire, Square Enix n’a pas confirmé si une version sourde de Hawkeye apparaît dans ce jeu, mais a dit à Polygon qu’il y avait plus à révéler sur le personnage: «Bien que ce soit notre point de vue unique sur Hawkeye de Clint Barton, son personnage et son histoire- arc est absolument inspiré de certains des moments les plus connus de Hawkeye dans les bandes dessinées. Nous sommes impatients de vous fournir bientôt plus d’informations sur notre version de Clint Barton’s Hawkeye. »

Avec de nombreux fans espérant que Marvel remaniera Renner avec un acteur sourd pour la prochaine série Hawkeye, ce petit mouvement vers l’inclusion pourrait leur offrir un peu d’espoir.