Le hashtag #Kidsquotes de Jimmy Fallon apporte à Internet zum Ausrasten

Die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen, bedeutet, wieder jung zu sein, voller Leben und hoffnungsvoller Erwartungen, die sonst durch das Alter vernebelt werden. Wenn wir diese Perspektive zurückgewinnen könnten, wären wir vielleicht in der Lage, die Welt neu zu entdecken und das, was wir sehen und erleben, in einem neuen Licht zu sehen.