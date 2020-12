Le Guy Tekashi 6ix9ine payé pour tirer sur Chief Keef est condamné

L’année dernière, l’affilié de Tekashi 6ix9ine, Kooda B, a conclu un accord de plaidoyer dans l’affaire de racket de la Fed contre 6ix9ine et les Tre3way Bloods.

L’année précédente, 6ix9ine avait proposé à Kooda 10K de tirer sur Chief Keef alors que Sosa séjournait à New York. Kooda a ouvert le feu sur le rappeur de Chiraq alors qu’il se tenait devant un hôtel de New York tôt le matin. Il s’est avéré être un mauvais tireur et Sosa n’a pas été blessé.

En attendant sa peine, Kooda a été libéré de prison en avril pour des raisons de COVID. Cependant, après que la vidéo des médias sociaux ait montré à Kooda faire la fête sans masque et portant un bandana rouge sang, il a été renvoyé en prison.

Le juge avait suggéré que la dérapage Corona de Kooda pourrait conduire à plus de temps lorsqu’il a été condamné.

Cela ne semble pas être le cas. Kooda, qui faisait face à 20 ans pour agression avec une arme dangereuse au profit du racket, vient de se voir accorder 54 mois.

C’est moins de temps que la plupart des Neuf Treys, mais plus de temps que Tekashi ne s’est notoirement investi.