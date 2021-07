Le guitariste des Doors va publier de nouveaux mémoires

À ce jour, The Doors reste dans les mémoires comme l’un des groupes américains les plus représentatifs de l’histoire du rock, il n’est donc pas indifférent à leurs fans l’annonce récente de Robby Krieger, leur guitariste, lors de la confirmation du lancement de leur premier mémoire intitulé « Set The Night On Fire : Vivre, mourir et jouer de la guitare avec les portes. »

Ce livre autobiographique du guitariste de The Doors sera publié le 12 octobre chez Little, Brown and Company, promettant que ce matériel révélera de nouveaux aspects sur le groupe et sa carrière mythologique.

Consequence Of Sound partage une description notant que le livre de plus de 300 pages partagera des histoires inédites des années vitales de The Doors, ainsi qu’une nouvelle perspective sur les moments les plus emblématiques du groupe.

Krieger emmenait les lecteurs au prêteur sur gages où il avait acheté sa première guitare, la cellule de prison dans laquelle il était enfermé adolescent, le salon de la maison de ses parents où se déroulaient ses premières sessions d’écriture de chansons ensemble à Jim Morrison, les garden-parties. où The Doors ont donné leurs premiers concerts, et les studios où leurs chansons les plus emblématiques ont été enregistrées.

Selon la description du livre, Robby Krieger décrit également en détail certaines des luttes les plus difficiles de sa vie, à commencer par sa propre toxicomanie, la chute mentale de son frère jumeau, sa bataille contre le cancer et surtout sa propre séparation d’avec The Doors.

La sortie de ce livre fait suite à l’annonce d’un nouveau documentaire centré sur le regretté leader de The Doors, Jim Morrison, qui présentera du nouveau matériel inédit du chanteur. Ce sera le premier matériel à se concentrer exclusivement sur Morrison au lieu de son rôle dans le groupe légendaire.