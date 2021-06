Le guitariste d’Aerosmith doute de ses futurs concerts

Le guitariste du groupe Aerosmith, Brad Whitford, a indiqué qu’il n’était pas sûr que le groupe puisse effectuer sa tournée prévue au Royaume-Uni en raison des complications dans le processus de visa en raison du Brexit.

Les dates de la tournée européenne d’Aerosmith étaient initialement prévues pour 2020, repoussées à 2021 en raison de la pandémie. Récemment, le groupe aurait de nouveau reporté son arrivée sur le continent européen jusqu’en 2022.

Dans une récente interview avec Joe Bonamassa sur son émission « Live From Nerdville », Whitford a souligné que la tournée européenne qu’Aerosmith a en attente en ce moment est un « rêve impossible », citant le Brexit et le facteur d’âge de ses membres.

« La tournée européenne, ils ont essayé d’en organiser une l’année dernière. En ce moment, c’est un rêve impossible. Cela n’arrivera pas avant longtemps. Parfois, je ne suis pas sûr de ce que mes coéquipiers pensaient quand ils pensaient que cela allait arriver », a déclaré Whitford.

Whitford dit qu’il est plus difficile d’aller en Europe et d’obtenir des visas de travail en raison du Brexit, qu’il décrit comme « un cauchemar complet ». « Je veux dire, j’ai des doutes sur le fait qu’Aerosmith rejoue réellement sur ces scènes, car l’âge devient un facteur réel. Et c’est ce que c’est ».

Ce n’est pas la première fois qu’un des membres d’Aerosmith parle de l’âge comme facteur affectant les performances du groupe. En 2016, le batteur Joey Kramer a déclaré à Rolling Stone que les membres du groupe étaient déjà touchés par des problèmes de santé, notamment sa propre alarme cardiaque en 2014 ou le moment où le guitariste Joe Perry s’est effondré sur scène lors d’une représentation.

« Nous n’avons plus 25 ans. Nous ne pouvons plus jouer autant de concerts qu’avant. Steven (Tyler) ne peut pas chanter deux soirs de suite ou trois ou quatre fois par semaine, c’est physiquement impossible. La question se pose donc de savoir s’il faut ou non tourner moins qu’avant », commencerait Kramer.