Le guide ultime pour observer la lune

le lune est de loin l’objet le plus lumineux du ciel nocturne. Atteignant une luminosité maximale de -12,92 magnitude, il est difficile de le rater car il occupe le devant de la scène et lave tout objet céleste incapable de contester sa luminosité.

Son entrée unique est marquée par l’éclairage du ciel comme un ruban de lumière incurvé – le croissant croissant – avant de révéler tout son visage comme la pleine lune. Malgré sa beauté, ce morceau de roche qui accompagne notre planète depuis sa formation est quelque chose que beaucoup tiennent pour acquis.

C’est parce qu’il semble toujours être là. Nous le voyons tous les soirs et, à l’œil nu, nous sommes en mesure de repérer les cratères, les volcans, les crêtes et les bassins qui infestent son terrain. Nous soupçonnons que nous avons vu tout ce que notre lune a à offrir. Mais avons-nous?

Si vous n’avez jamais pointé une paire de jumelles ou de télescope vers notre satellite, vous serez surpris d’apprendre que la lune est un objet astronomique digne d’être observé à part entière. Ce qui est encore mieux, c’est que parce que c’est le corps céleste le plus proche de nous, il est très facile à observer, même à l’œil nu, et surtout lorsque certaines de ses caractéristiques les plus évidentes sont éclairées par le soleil.

Pour voir les détails les plus fins de sa surface battue, cependant, vous aurez besoin d’une paire de jumelles ou d’un télescope; plus l’ouverture de votre instrument est grande, mieux c’est. La beauté supplémentaire de la lune est que quelle que soit la phase qu’elle révèle à la Terre, elle a encore plusieurs fonctionnalités à découvrir et à observer.

Cependant, il y a quelque chose que notre lune aime garder relativement caché de nous – son côté éloigné; le visage qu’on ne voit jamais. C’est parce que notre compagnon rocheux tourne sur son axe à peu près au même moment qu’il prend pour orbiter autour de la Terre.

Cependant, il n’est pas toujours entièrement caché, parfois l’interaction entre la lune et la Terre fait basculer notre satellite d’avant en arrière dans un mouvement connu sous le nom de libration, révélant environ 9% de plus de sa surface et montrant différentes moitiés à des moments différents. En raison de l’angle de la Terre par rapport à la lune, vous auriez du mal à repérer quelque chose d’intéressant de l’autre côté de la lune, mais cela vaut certainement la peine d’être recherché.

Mettre les voiles sur les mers lunaires

Ils sont la première chose que vous êtes susceptible de repérer lorsque vous regardez la surface de la lune, créant ce modèle que nous appelons souvent l’homme ou le lapin dans la lune; les mers de la lune ou, comme les astronomes les appellent, la maria lunaire.

Mais contrairement à notre planète, et ce que pensaient les premiers astronomes, ce ne sont pas de vastes étendues d’eau auxquelles nous sommes habitués, ce sont les plaines du passé très actif de notre compagnon; la marque d’éruptions volcaniques il y a environ 3 à 3,5 milliards d’années qui ont craché de la lave, se refroidissant rapidement pour former des étendues de roche basaltique grise.

Ces mers sont également assez sombres et reflètent moins la lumière du soleil que les zones gris clair qui les entourent – tout cela est dû aux riches quantités de fer trouvées dans ces mers lunaires.

Mais ce ne sont pas toutes les grandes mers, si vous regardez assez attentivement, vous pouvez également repérer certains des plus petits lacs, marais et baies qui jonchent la surface lunaire. La plupart de ces caractéristiques peuvent être vues lorsque la lune est pleine ou presque pleine et à l’œil nu. Cependant, si vous constatez que vous avez du mal, une bonne paire de jumelles vous aidera.

La lune montagneuse

La surface lunaire ne serait pas complète sans ses crêtes, ses vallées et ses failles. Ce ne serait pas non plus le monde rocheux que nous connaissons sans le majestueux les montagnes qui sortent de son sec, poussiéreux surface et faites équipe pour former de gigantesques chaînes de montagnes s’étendant de 50 à 790 kilomètres de diamètre. Malgré leurs tailles monstrueuses, vous aurez besoin d’un télescope pour profiter pleinement de la détection de ces incroyables points de repère. Celles-ci sont mieux vues lorsque la lune est dans une phase de transition avec son terminateur visible.

Compter les cratères

Image 1 sur 8 Cratère Platon imaginé par la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA (Crédit d’image: Quickmap, LROC, NASA) Platon Coordonnées: 51,6˚N 9,3˚W Diamètre: 109 km Profondeur: 1 km Image 2 sur 8 Cratère de Copernic photographié par la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA (Crédit d’image: LROC Quickmap, NASA / GSFC / Arizona State University) Copernic Coordonnées: 9,7˚N 20,0˚W Diamètre: 58 milles (93 km) Profondeur: 3,8 km Image 3 sur 8 Cratère Manilius photographié par la caméra lunaire orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA (Crédit d’image: LROC Quickmap, NASA / GSFC / Arizona State University) Manilius Coordonnées: 14,5˚N 9,1˚E Diamètre: 39 km Profondeur: 2 milles (3,1 km) Image 4 sur 8 Cratère de Stevinus photographié par la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA (Crédit d’image: LROC Quickmap, NASA / GSFC / Arizona State University) Stevinus Coordonnées: 32,5˚S 54,2˚E Diamètre: 75 km Profondeur: 3 km Image 5 sur 8 Cratère Tycho photographié par la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA (Crédit d’image: LROC Quickmap, NASA / GSFC / Arizona State University) Tycho Coordonnées: 43,31˚S 11,36˚W Diamètre: 54 milles (86 km) Profondeur: 4,8 km Image 6 sur 8 Aristarque photographié par la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA (Crédit d’image: LROC Quickmap, NASA / GSFC / Arizona State University) Aristarque Coordonnées: 23,7˚N 47,4˚W Diamètre: 25 milles (40 km) Profondeur: 2,3 milles (3,7 km) Image 7 sur 8 Kepler photographié par la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA (Crédit d’image: LROC Quickmap, NASA / GSFC / Arizona State University) Kepler Coordonnées: 8,1˚N 38,0˚W Diamètre: 20 milles (32 km) Profondeur: 2,6 kilomètres Image 8 sur 8 Cratère de Langrenus photographié par la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA (Crédit d’image: LROC Quickmap, NASA / GSFC / Arizona State University) Langrenus Coordonnées: 8,9˚S 60,9˚E Diamètre: 132 km Profondeur: 2,7 km

Des cratères, des cratères, partout! Notre lune montre des signes d’incroyablement cicatrices avec les milliers de marques de pock et de bosses sur sa surface rocheuse – dont la plupart ont été formées par des morceaux de roche spatiale qui s’y brisent.

Nous savons que la lune est un monde stérile – dépourvu d’eau, d’atmosphère ou de plaques tectoniques. Cela signifie qu’il n’y a aucun élément pour épuiser ces cratères et qu’ils sont là pour rester avec certains datant de plus de deux milliards d’années. De plus, ils sont disponibles dans une grande variété de luminosités, de tailles et de profondeurs; avec quelques jantes surélevées et des pics centraux.

Certains cratères sont si grands que nous pouvons même les voir depuis la Terre avec des jumelles ou à l’aide d’un télescope. Et, à mesure que la lune se déplace à travers ses phases, vous pouvez regarder la variation de l’éclairage modifier leurs caractéristiques, les rendant d’autant plus excitantes à regarder.

Qu’est-ce qui cause les phases de la lune?

Alors que la lune tourne autour de notre planète tous les 27,3 jours, l’astuce de la lumière du soleil nous donne une série de phases environ tous les 30 jours.

(Crédit d’image: NASA / All About Space Magazine)

Dans l’ombre de la Terre: éclipses lunaires

Éclipse lunaire totale en 2018 capturée par le Centre européen d’astronomie spatiale de l’ESA en Espagne. (Crédit d’image: ESA / CESAR – M.Castillo)

Lorsque la lune devient cramoisie, nous savons que notre compagnon lunaire est passé dans l’ombre de la Terre – l’ombre – où aucune lumière directe du soleil, autre que celle qui filtre à travers l’atmosphère de notre planète, ne peut atteindre sa surface.

Lorsque cela se produit, nous vivons une éclipse lunaire . contrairement à éclipses solaires , la beauté de la version lunaire est que, à condition que vous soyez du côté nocturne de la Terre, vous pourrez voir cet événement où que vous soyez.

En prime, vous n’avez pas besoin de lunettes de protection, ni même d’aides optiques, pour regarder une éclipse lunaire, qu’elle soit totale ou partielle. Nous aurons droit à deux éclipses lunaires en 2014.

Brillant dans la lumière de la Terre

La lune gibbeuse croissante vue de la Station spatiale internationale par l’astronaute de l’ESA Tim Peake. (Crédit d’image: ESA / NASA)

Lorsque la lune commence ses phases du mois comme un croissant croissant avant de passer à son premier quartier, vous avez peut-être remarqué que vous pouvez à peu près distinguer le reste de la surface lunaire – et certaines des mers qui dominent sa face rocheuse – même s’il est encore dans l’ombre.

Le segment le plus brillant de la lune que nous voyons se prélasse dans les rayons brûlants de la Soleil , alors qu’est-ce qui fait briller le reste de la lune quand il ne doit pas encore se révéler à nous?