Le guide du défi Finding Nemo Bitlife

Le nouveau Bitlife défi vient de tomber, et il vous fera trouver Nemo. Voici comment compléter le Bitlife Trouver le défi Nemo.

Comment relever le défi Finding Nemo dans Bitlife

Pour battre le défi de recherche Nemo dans Bitlife, vous devrez compléter les étapes suivantes énumérées ci-dessous.

Vivre à Sydney

Devenez dentiste

Relâchez un poisson rouge

Avoir une fille nommée Darla

Prendre un bateau pour la mer

Pour compléter le premier objectif Finding Nemo, tout ce que vous avez à faire est de créer un nouveau personnage et de définir l’emplacement de départ comme Sydney. Ensuite, vous devrez devenir dentiste; vous pouvez le faire en allant à l’école dentaire après avoir terminé le lycée.

Après cela, vous pouvez trouver un emploi en tant que dentiste en sélectionnant des emplois et en faisant défiler vers le bas; En remarque, assurez-vous que votre personnage a des statistiques intelligentes décentes avant d’essayer de devenir dentiste.

Une fois que vous êtes devenu dentiste, vous devrez alors acheter un poisson rouge et le relâcher; après tout, c’est le défi Finding Nemo pour une raison. Cela dit, pour acheter un poisson rouge, tout ce que vous avez à faire est d’aller aux activités et de cliquer sur les animaux de compagnie.

Après cela, un petit onglet s’ouvrira affichant diverses options pour animaux de compagnie; celui que vous voulez est l’animalerie. Cliquez et faites défiler la liste jusqu’à ce que vous voyiez un poisson rouge; si vous n’en voyez pas, vous devrez peut-être vieillir ou attendre jusqu’à ce qu’un apparaisse.

Quand on apparaît enfin, achetez-le et retrouvez-le sous les navires de relations; vous pourrez le libérer en cliquant dessus et en trouvant l’option pour le faire après avoir cliqué sur le nom de votre animal.

Ensuite, pour atteindre le quatrième objectif, vous devrez avoir une fille nommée Daria; celui-ci est simple; tout ce que vous avez à faire est d’avoir une fille et de la nommer Daria à sa naissance.

Pour l’objectif final, vous devrez prendre un bateau pour prendre la mer. Pour ce faire, il vous suffit d’acheter un bateau sous l’onglet shopping; Cependant, avant de pouvoir le faire, vous devrez posséder un permis de bateau. Ne vous inquiétez pas pour cela, car c’est facile à obtenir. Essayez simplement d’acheter un bateau et vous obtiendrez une fenêtre contextuelle pour un test de permis de bateau après que le propriétaire du bateau ait refusé de vous vendre le bateau.

Si vous réussissez le test, vous pourrez acheter un bateau. Vous pouvez obtenir un permis bateau à partir de l’onglet licences sous activités. Une fois le bateau acheté, vous pouvez le trouver sous les actifs. Cliquez dessus et trouvez l’option de trajet, et cela complétera l’objectif final du défi Finding Nemo.

