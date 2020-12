Le guide des armures de Thor dans Assassin’s Creed: Valhalla

Vous voulez avoir l’armure de Thor d’Assassin’s Creed: Valhalla dans votre arsenal? Eh bien, faites attention au guide suivant.

Avoir un bon équipement dans Assassin’s Creed: Valhalla est essentiel pour vaincre tous les ennemis, car notre puissance dépend des armes, armures et runes que nous avons équipées. Également des compétences et de ce que nous avons débloqué dans l’arbre des statistiques.

Tout permet à Eivor de s’améliorer à Valhalla, mais l’armure de Thor nous donnera un bonus pour mettre fin à cet ennemi qui nous touche un peu ce qu’ont été les « ñordos ». Le chemin pour avoir l’armure n’est pas facile. Avant il va falloir avoir une assez bonne équipe pour vaincre les trois sœurs Lerion, les filles d’un roi déchu que chacune d’elles nous donnera une partie de l’armure.

En plus de cela, ils nous donneront chacun d’eux avec deux points de compétence pour les utiliser dans l’arbre. Mais le plus important, ce sont les trois épées clés qu’ils lâchent pour que nous puissions compléter l’armure de Thor à Valhalla. Avec ces trois clés, nous pouvons accéder à une zone secrète et obtenir le casque de Thor, la dernière pièce de l’armure du dieu du tonnerre.

Une fois en notre pouvoir, nous pouvons l’équiper, y mettre des runes et le renforcer encore plus qu’il ne l’est. Dans la vidéo ci-dessus, nous vous montrons l’emplacement des trois filles de Lerion (Goneril, Regan et Cordelia) et l’emplacement de la zone secrète pour avoir le casque de Thor.

N’oubliez pas que vous pouvez voir plus de guides Assasin’s Creed: Valhalla sur notre site Web et sur la chaîne YouTube.