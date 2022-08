Le guide de composition de l’équipe Collei dans Genshin Impact vous permet de tester chaque nouvelle réponse Dendro

Dans Impact Genshin, Collei a fait l’objet des tests de Fatui, mais elle a réussi à s’enfuir. Elle est arrivée à Mondstadt en raison de ses voyages, où elle a ensuite rencontré Amber et d’autres membres des Chevaliers de Favonius, dont Jean, Lisa et Kaeya. Elle choisit d’accompagner Cyno à Sumeru, où elle réside actuellement, après le manga Genshin Impact.

Collei se méfie d’abord d’Amber mais l’embrasse finalement comme une amie, et le jeu montre fréquemment l’affection de Collei pour l’Outrider. Elle partage plusieurs attributs avec Amber, comme son exploration passive. Cependant, il est nommé Champion de vol à voile de Sumeru plutôt que Champion de vol à voile de Mondstadt. Amber, malheureusement, ne correspond pas exactement aux compositions les plus fantastiques de l’équipe Genshin Impact de Collei.

Avec la réaction élémentaire Quicken, cette compétition par équipe Collei le met en valeur. Collei est cependant là pour soutenir les troupes Electro plutôt que les personnages Dendro. Collei devrait donc s’abstenir d’utiliser 4pc Deepwood Memories et utiliser à la place d’autres artefacts stimulants comme 4pc Noblesse Oblige ou 4pc Instructor.

Le soutien, le guérisseur ou le bouclier doivent jouer le deuxième personnage. Par exemple, Sucrose excelle avec les buffs EM, tandis que Kaedehara Kazuha excelle à accorder un bonus Electro DMG. Jean et Kuki Shinobu sont des options pour les joueurs qui ont besoin de soins. Zhongli peut prendre le relais en tant que bouclier dans l’intervalle.

Dans Genshin Impact, cette composition d’équipe Collei utilisera la réaction de Burgeon comme pièce maîtresse de son gameplay, par opposition au choix habituel des héros Dendro qui jouent avec Quicken et Spread. Alors que Bloom et Overloaded ont le même nombre de points de dégâts, Burgeon a plus de dégâts.

Collei et le Dendro Traveler utiliseront Dendro pour Sangonomiya Kokomi pour créer Bloom de manière cohérente à cet endroit. Thoma déclenchera les explosions de ces Blooms, déclenchant la réponse de Burgeon et délivrant AoE Dendro DMG.