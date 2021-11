Le guide astrologique des cœurs brisés aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

Combien de fois a-t-on vu à l’écran une fiction liée à l’astrologie ? Très peu. En fait, c’est un sujet peu exploré aussi bien dans les séries que dans les films. Cependant, ces dernières années, cette discipline a captivé les jeunes générations. Et avant le boom des étoiles, Netflix eu la bonne idée d’en faire une émission de télévision. Guide astrologique des cœurs brisés il est déjà disponible dans le catalogue de la plateforme avec une grande répercussion. Maintenant la question est :aura la saison 2?

La série italienne tourne autour de la vie de Alice, assistante de production de l’enseigne de Balance. Avant le mariage de son ex-partenaire Carlo, la jeune femme sombre dans une grande dépression, mais l’entrée d’un nouveau patron à son poste va changer non seulement sa vie professionnelle, mais aussi sa vision de l’amour. D’un autre côté, son amitié avec un gourou astrologique la mènera sur des chemins vraiment impensables.

ATTENTION SPOILERS !

Guide astrologique des cœurs brisés se divise en 6 chapitres d’environ 30 minutes et en eux, il explore le lien d’Alice avec les premiers signes du zodiaque. C’est-à-dire qu’il va de Bélier à Vierge. Bien sûr, avec certains, vous aurez plus de chimie qu’avec d’autres. Il faut se rappeler que la Balance est un signe aérien qui a généralement une plus grande compatibilité (en ne prenant en compte que le signe solaire d’une personne) avec ses compagnons du même élément, Gémeaux et Aquarium, et aussi avec les signes de feu, Leo et Sagittaire

En ce sens, la série est restée inachevée car les 6 autres signes n’ont pas encore été révélés depuis Balance aux Poissons. D’un autre côté, l’intérêt amoureux apparent d’Alice, Davide, n’a pas encore révélé son signe du zodiaque et à en juger par ce qui s’est passé dans le chapitre de Leo, il pourrait être de ce signe. Par ailleurs, le type de lien qu’il entretient avec la femme qui a financé le programme reste à révéler. Les étoiles de l’amour et qu’il semble l’embrasser dans le dernier épisode, provoquant la déception d’Alice.

La saison 2 arrive-t-elle ?

Pour tout cela et parce que logiquement l’intrigue a été incomplète, il est fort probable qu’il y ait la saison 2, bien que pour générer plus de mystère, la plateforme aurait pu opter pour cette stratégie consistant à la diviser en deux parties. Cependant, Netflix Il n’a pas encore confirmé ou démenti la nouvelle. Quoi qu’il en soit et pour que l’attente ne devienne pas si longue vous pouvez lire le livre homonyme de Silvia Zucca, sur lequel est basé le spectacle italien.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂